Ασιατικές αγορές: Ράλι ελέω Τραμπ – Ο Nikkei έσπασε το φράγμα των 50.000 μονάδων

Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Nikkei της Ιαπωνίας να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 50.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας και τη θετική δυναμική της Wall Street.

Έτσι, ο Nikkei σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 1,61%.

Η Ιαπωνίδα Πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα κατά την επίσκεψή του στην Ιαπωνία.

«Αναμένεται ότι το μήνυμα που θα μεταφέρει θα είναι η σημαντική επέκταση της εγχώριας ζήτησης μέσω μιας οικονομίας υψηλής πίεσης», ανέφερε σε σημείωμά της η Crédit Agricole CIB τη Δευτέρα.

Μια ισχυρή ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης στη χώρα θα «απελευθέρωνε πλήρως την Ιαπωνία από τη διαρθρωτική στασιμότητα του αποπληθωρισμού» και θα συνέβαλε στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, οδηγώντας σε μια κατάσταση win-win και για τις δύο χώρες, πρόσθεσαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Στην υπόλοιπη Ασία, ο KOSPI της Νότιας Κορέας εκτινάχθηκε κατά 2,1%, ξεπερνώντας τις 4.000 μονάδες για πρώτη φορά μετά το ρεκόρ της Παρασκευής, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ πρόσθεσε 1,45%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,15%, ενώ ο CSI 300 της Κίνας σημείωσε άνοδο 0,83%.

Η εταιρεία Hybe, που διαχειρίζεται το K-pop συγκρότημα BTS, σημείωσε άλμα σχεδόν 10%, μετά από δημοσίευμα του - ότι το συγκρότημα σχεδιάζει παγκόσμια περιοδεία σε 65 πόλεις, εκ των οποίων οι μισές στη Βόρεια Αμερική.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,54% στις πρώτες συναλλαγές.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

Δείκτης Μονάδες Μεταβολή Μεταβολή (%) S&P/ASX 200 9.055,60 +36,60 +0,41% Hang Seng Index 26.426,86 +266,71 +1,02% KOSPI 4.040,76 +99,17 +2,52% Nikkei 225 50.538,33 +1.238,68 +2,51% NIFTY 50 (Ινδία) 25.980,60 +185,45 +0,72% Shanghai Comp. 3.996,68 +46,37 +1,17%

Η περιφερειακή άνοδος ήρθε μετά από αναφορές ότι οι κορυφαίοι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για αρκετά αμφιλεγόμενα ζητήματα, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να εγκρίνουν τους όρους.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS News την Κυριακή ότι οι προτεινόμενοι δασμοί 100% στις κινεζικές εισαγωγές είναι «ουσιαστικά εκτός συζήτησης». Πρόσθεσε ότι η Κίνα αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές αγορές σόγιας και να καθυστερήσει την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τους ισχύοντες ελέγχους εξαγωγών προς την Κίνα, σημείωσε.