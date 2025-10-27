Γερμανία: 377 δισ. για εξοπλισμό σε στεριά, αέρα, θάλασσα και… διάστημα – Όλο το σχέδιο

Συνολικά πρόκειται για έναν αναλυτικό χάρτη για τον αναγκαίο εκσυχρονισμό των αμυντικών υποδομών της Γερμανία που θα στηρίζεται ισχυρά στην εγχώρια βιομηχανία.

Τον Μάιο, ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr) της Γερμανίας «στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης» και δεσμεύτηκε να παράσχει «όλους τους χρηματικούς πόρους που χρειάζεται».

Πέντε μήνες μετά, η γερμανική καγκελαρία αποκάλυψε τα σχέδιά της για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Politico.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η εκτεταμένη λίστα των 39 σελίδων περιγράφει επιθυμητές αγορές ύψους 377 δισ. ευρώ για εξοπλισμό σε στεριά, αέρα, θάλασσα, διάστημα και κυβερνοχώρο. Το έγγραφο αποτελεί την επισκόπηση των αγορών όπλων που θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό της χώρας για το 2026 αλλά πολλές από αυτές είναι μακροπρόθεσμες με ασαφές χρονοδιάγραμμα.

Πολιτικά, η χρονική στιγμή συμπίπτει με την μεταστροφή του Μερτς σε ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης. Από την άνοιξη, το Βερολίνο προχώρησε στην εξαίρεση της άμυνας από το συνταγματικό «φρένο χρέους» επιτρέποντας πολυετείς διαρκείς δαπάνες πέρα του σχεδόν εξαντλημένου ειδικού ταμείου που δημιουργήθηκε κατά τη θητεία του πρώην καγκελάριου Όλαφ Σόλτς.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Τα έγγραφα δείχνουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θέλουν να ξεκινήσουν περίπου 320 νέα προγράμματα εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους. Από αυτά, τα 178 διαθέτουν καθορισμένο ανάδοχο. Τα επόμενα «παραμένουν ανοιχτά» υποδεικνύοντας ότι μεγάλο μέρος του σχεδίου εκσυγχρονισμού βρίσκεται ακόμη υπό σχεδιασμό.

Οι γερμανικές εταιρείες κυριαρχούν στις προσφορές με περίπου 160 έργα αξίας περίπου 182 δισ. ευρώ να συνδέονται με εγχώριες επιχειρήσεις.

Η Rheinmetall θα λάβει μακράν τα μεγαλύτερα οφέλη. Ο όμιλος και οι συνδεδεμένες εταιρείες εμφανίζονται σε 53 προγράμματα με αξία πάνω από 88 δισ. ευρώ. Περίπου 32 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν απευθείας στη Rheinmetall ενώ 56 δισ. σχετίζονται με θυγατρικές και κοινοπραξίες, όπως τα προγράμματα τεθωρακισμένων οχημάτων Puma και Boxer με τη συνεργασία της KNDS.

Σύμφωνα με το έγγραφο προβλέπονται συνολικά 687 Puma, εκ των οποίων 662 σε μαχητική έκδοση και 25 για εκπαίδευση οδηγών με προγραμματισμένη παράδοση το 2035.

Στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, η Bundeswehr σκοπεύει να προμηθευτεί 561 συστήματα Skyranger 30 μικρού βεληνεκούς για προστασία από drones και βραχυπρόθεσμη άμυνα – ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί πλήρως από την Rheinmetall. Μαζί με αυτά έρχονται εκατομμύρια χειροβομβίδες και σφαίρες όπλων.

Η Diehl Defence αναδεικνύεται ως ο δεύτερος σημαντικότερος πυλώνας. Ο βαυαρικός κατασκευαστής πυραύλων εμφανίζεται σε 21 γραμμές προμηθειών αξίας 17,3 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την οικογένεια IRIS-T, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής γερμανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Bundeswehr σκοπεύει να αγοράσει 14 πλήρη συστήματα IRIS-T SLM αξίας 3,18 δισ. ευρώ, 396 πυραύλους IRIS-T SLM για περίπου 694 εκατ. ευρώ και 300 βραχείας εμβέλειας πυραύλους IRIS-T LFK αξίας 300 εκατ. ευρώ.

Το κόστος για τα παραπάνω ανέρχεται στα 4,2 δισ. ευρώ, καθιστώντας το IRIS-T ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα αντιαεροπορικής άμυνας στον προγραμματισμό.

Επιπλέον, τα drones κερδίζουν έδαφος στη στρατιωτική λίστα, καθώς η Bundeswehr θέλει να επεκτείνει τον οπλισμένο στόλο Heron TP σε συνεργασία με την ισραηλινή IAI, επιδιώκοντας αγορά νέων συστημάτων αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δώδεκα νέα τακτικά drones LUNA NG αξίας περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Για το ναυτικό, στο σχέδιο εμφανίζονται τέσσερα θαλάσσια drones uMAWS με εκτιμώμενο κόστος 675 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει ανταλλακτικά, εκπαίδευση και συντήρηση.

Ορισμένα από τα ακριβότερα νέα έργα της Bundeswehr δεν βρίσκονται σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα, αλλά σε… διαστημική τροχιά. Η λίστα περιλαμβάνει προγράμματα δορυφόρων άνω των 14 δισ. ευρώ, με νέους γεωστατικούς δορυφόρους επικοινωνιών και το πιο φιλόδοξο, έναν δορυφορικό αστερισμό χαμηλής τροχιάς αξίας 9,5 δισ. ευρώ για συνεχή, ανθεκτική σε παρεμβολές συνδεσιμότητα για στρατεύματα και κέντρα διοίκησης.

Κρατώντας τα κεφάλαια εντός της χώρας

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα όσον αφορά τη λίστα με τα σχέδια είναι η πιθανή προσθήκη 15 αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin αξίας περίπου 2,5 δισ. ευρώ, μέσω του συστήματος Foreign Military Sales των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Bundeswehr σχεδιάζει να αγοράσει 400 πυραύλους Τόμαχοκ Block Vb περίπου 1,15 δισ. μαζί με τρεις εκτοξευτές Typhon της Lockheed Martin αξίας 220 εκατ. ευρώ που θα δώσουν στη Γερμανία δυνατότητα κρούσης 2.000 χιλιομέτρων.

Το προσωρινό σχέδιο του ναυτικού για αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας, αξίας 1,8 δισ. ευρώ για τέσσερα Boeing P-8A Poseidon, περιλαμβάνεται επίσης στο πρόγραμμα.

Τα τρία αυτά προγράμματα, συνδέουν τις μελλοντικές δυνατότητες επίθεσης και επιτήρησης του Βερολίνου με τον έλεγχο των εξαγωγών και της διατήρησης των ΗΠΑ.

Συνολικά, περίπου 25 έργα συνδέονται με το εξωτερικό, αξίας περίπου 14 δισ. ευρώ, εμφανίζονται σαφώς στον εσωτερικό προγραμματισμό, λιγότερο από το 5% του συνολικού ποσού των 377 δισ. ευρώ που ζητήθηκε.

Αντίθετα, σχεδόν η μισή λίστα αφορά τη γερμανική βιομηχανία, που περιλαμβάνει θωρακισμένα οχήματα, αισθητήρες και γραμμές πυρομαχικών. Από οικονομική άποψη, κυριαρχούν οι εγχώριες εταιρείες. Ωστόσο, από πολιτική άποψη, τα λίγα ξένα συστήματα καθορίζουν τους πιο ευαίσθητους στρατιωτικούς ρόλους της χώρας.