Για απαξίωση της ΕΡΤ3 κάνει λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης

Την ίδια ώρα, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποφάσισε την προκήρυξη στάσης εργασίας για τους δημοσιογράφους που εργάζονται στο κανάλι
Για ενέργειες που οδηγούν στην απαξίωση της ΕΡΤ3 και αποδεικνύουν έλλειψη σεβασμού τόσο προς τη Θεσσαλονίκη όσο και προς το παραγόμενο δημοσιογραφικό έργο κάνει λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με αφορμή τη δημοσιογραφική κάλυψη της στρατιωτικής παρέλασης.
Ο κ. Αγγελούδης υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνει σαφές, πως ανάλογες αδικαιολόγητες κινήσεις μας βρίσκουν αντίθετους, εκφράζοντας την αντίθεση του Δήμου στις συγκεκριμένες πρακτικές.
Την ίδια ώρα, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) αποφάσισε την προκήρυξη στάσης εργασίας για τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ3 που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.
Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της στρατιωτικής παρέλασης, η οποία ξεκινάει στις 11 το πρωί.
