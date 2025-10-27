Για απαξίωση της ΕΡΤ3 κάνει λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης

Για ενέργειες που οδηγούν στην απαξίωση της ΕΡΤ3 και αποδεικνύουν έλλειψη σεβασμού τόσο προς τη Θεσσαλονίκη όσο και προς το παραγόμενο δημοσιογραφικό έργο κάνει λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με αφορμή τη δημοσιογραφική κάλυψη της στρατιωτικής παρέλασης.

Ο κ. Αγγελούδης υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνει σαφές, πως ανάλογες αδικαιολόγητες κινήσεις μας βρίσκουν αντίθετους, εκφράζοντας την αντίθεση του Δήμου στις συγκεκριμένες πρακτικές.

Την ίδια ώρα, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) αποφάσισε την προκήρυξη στάσης εργασίας για τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ3 που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της στρατιωτικής παρέλασης, η οποία ξεκινάει στις 11 το πρωί.

