Δένδιας:-Η-Ελλάδα-θα-πρέπει-να-διαθέτει-επαρκή-δύναμη-αποτροπής,-ειδάλλως-την-περιμένει-φινλανδοποίηση

«Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο Εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή Εθνική δύναμη Αποτροπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση την αναμένει φιλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στο μήνυμά του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η πατρίδα πορεύεται με πυξίδα, τιμώντας το παρελθόν και διαμορφώνοντας το μέλλον. «Με την “Ατζέντα 2030” ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και το οικοσύστημα καινοτομίας, οικοδομούμε αδιαμφισβήτητα τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας», ανέφερε.

Στόχος, αναφέρει ο κ. Δένδιας, είναι να μπορούμε να στηρίξουμε οποιοδήποτε «Όχι» χρειαστεί να διατυπωθεί στο μέλλον, καθώς οι καιροί που έρχονται είναι αδυσώπητοι.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στην παρέλαση, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός «θα αντικρίσει το πρώτο απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της Νέας Εποχής. Είναι η πραγμάτωση μιας στρατηγικής που είναι θεμελιωμένη στην Εθνική παράδοση και εδράζεται στη γνώση, στην τεχνολογία και στον άνθρωπο — στο τρίπτυχο που συγκροτεί τη νέα ταυτότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων».

Αναλυτικά η ημερήσια διαταγή για την 28η Οκτωβρίου

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό,

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο της Εθνικής μας Συνέχειας.

Οι Εθνικές Επέτειοι και οι παρελάσεις αποκτούν αξία όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του Ιστορικού Παραδείγματος και του Εθνικού Αφηγήματος.

Αυτό που τιμάμε σήμερα είναι η επιλογή στάσης ζωής και εθνικής αξιοπρέπειας.

Πριν από 85 χρόνια, οι προγονοί μας τοποθετήθηκαν κάθετα απέναντι στον επελαύνοντα Φασισμό και Ναζισμό, πέραν κάθε συσχετισμού και ρεαλισμού.