ΔΝΤ:-Το-χρέος-των-ΗΠΑ-θα-ξεπεράσει-της-Ελλάδας

«Η Ελλάδα χρειάστηκε διάσωση και αναδιάρθρωση χρέους υπό την επίβλεψη του ΔΝΤ και της ΕΕ στην κρίση του 2010-2012». Το δημοσίευμα – SOS των FT.

Τον κώδωνα του κινδύνου πως το χρέος των ΗΠΑ αναμένεται να ξεπεράσει τόσο το ιταλικό όσο και το ελληνικό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, κρούουν με δημοσίευμά τους οι Financial Times, υπογραμμίζοντας την άσχημη κατάσταση των αμερικανικών δημόσιων οικονομικών. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά περισσότερες από 20 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο επίπεδο – ρεκόρ του 143,4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν εδώ και καιρό βρεθεί στο μικροσκόπιο των οικονομολόγων διεθνώς για τα εύθραυστα δημόσια οικονομικά τους. Και οι δύο χώρες βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης του 2010-2012, με την Ελλάδα να χρειάζεται διάσωση και αναδιάρθρωση υπό την επίβλεψη του ΔΝΤ και της ΕΕ» τονίζoυν oι FT, εκτιμώντας πως τα βάρη του δημόσιου χρέους και στις δύο ευρωπαϊκές χώρες θα βρεθούν σε πτωτική τροχιά στο τέλος του 2030 λόγω αυστηρού ελέγχου στα ελλείμματα.

Αντίθετα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2030, με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου να αναμένει ότι θα συνεχίσει να επιταχύνεται και τις επόμενες δεκαετίες. Ο Τζέιμς Νάιτλι, οικονομολόγος των ΗΠΑ στην ING, υπογράμμισε πως: «πολλοί πολιτικοί και επενδυτές των ΗΠΑ κοιτάζουν κάπως υποτιμητικά την Ευρώπη και την αργή ανάπτυξή της και τις αγωνιζόμενες οικονομίες της, αλλά όταν έχεις μετρήσεις όπως αυτή, η συζήτηση αλλάζει».

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης των ΗΠΑ παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα τόσο της Ιταλίας όσο και της Ελλάδας τουλάχιστον από την αρχή της χιλιετίας, ενώ το καθαρό δημόσιο χρέος της Ιταλίας θα μειωθεί από το 2028 και μετά. Το ΔΝΤ δεν έδωσε προβλέψεις για το καθαρό χρέος της Ελλάδας. «Η Ιταλία αγωνίζεται εδώ και καιρό να περιορίσει το χρέος της λόγω των ασθενών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, με το ΔΝΤ να προβλέπει ανάπτυξη μόλις 0,5% φέτος και 0,8% το 2026» εξηγείται.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει κερδίσει τα εύσημα από τους ξένους επενδυτές για τις προσπάθειές της να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ρώμης. Φέτος, η Ιταλία προβλέπεται να κλείσει το έτος με πρωτογενές πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ. Η Ρώμη αναμένει δημοσιονομικό έλλειμμα από 8,1% του ΑΕΠ το 2022, στο 3% του ΑΕΠ φέτος, γεγονός που θα της επιτρέψει να εξέλθει από τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.