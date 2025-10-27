Εκτέλεση-προϋπολογισμού:-ΦΠΑ-και-φόρος-εισοδήματος-στηρίζουν-τα-κρατικά-έσοδα-στο-9μήνο

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κινούνται πάνω από το στόχο σε αντίθεση με τα έσοδα από τα νομικά πρόσωπα.

Σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ περισσότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί για το 2025 είναι τα καθαρά φορολογικά έσοδα μετά από επιστροφές που εισπράχθηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 έφτασαν τα 46,013 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,790 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού. Ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» προ επιστροφών ανήλθαν σε 52,722 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,088 δισ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.) όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Από το ΥΠΕΘΟ, σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τη σύγκριση σε σχέση με τους στόχους του Προϋπολογισμού ενώ κατά την κατάρτιση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 επικαιροποιήθηκαν οι σχετικές εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εκτέλεση των εσόδων.

Ποιοι φόροι είχαν καλύτερη απόδοση

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 20,378 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 645 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5,525 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 102 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,109 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 64 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 19,796 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 964 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 757 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 133 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 340 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Πάνω από τον στόχο και οι επιστροφές

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,709 δισ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 5,924 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 298 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5,626 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Έσοδα από φόρους 6 δισ. τον Σεπτέμβριο

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6,203 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι μέρος του φόρου εισοδήματος εισπράχθηκε εμπροσθοβαρώς τους προηγούμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Επενδυτικές δαπάνες 8,18 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν στα 52,260 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,426 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (55.686 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατά 2.929 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8,186 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 138 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 948 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 2,629 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στα 2,4 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,401 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1,581 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και πλεονάσματος 1,568 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 9,449 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,209 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8,735 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Σημειώνεται ότι ποσό 2,073 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 650 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους. Επιπλέον, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 1,175 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.