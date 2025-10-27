ΕΛΣΤΑΤ:-Αύξηση-21,6%-στον-όγκο-της-οικοδομικής-δραστηριότητας-τον-Ιούλιο

Άνοδο τόσο ως προς την επιφάνεια αλλά και τον όγκο κατέγραψε η εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, τον φετινό Ιούλιο εκδόθηκαν 3.134 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 724.248 m2 επιφάνειας και 3.501.263 m3 όγκου.

Η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε δηλαδή, αύξηση 13% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση 21,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Πώς κινήθηκε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, οι εκδοθείσες άδειες τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν σε 3.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 724.248 m2 επιφάνειας και 3.501.263 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 21,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 16 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9.627 m2 επιφάνειας και 49.299 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2025, είναι 1,4%.

Ο «χάρτης» της οικοδομικής δραστηριότητας

Η εικόνα στο 7μηνο

Σε αντίθεση με τα στοιχεία του Ιουλίου, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025.

Το 7μηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 10% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση 18,4% στην επιφάνεια και μείωση 11,3% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Κατά την ίδια περίοδο, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 9,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 18,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 11,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2024.