Ευρωαγορές: Σημαντικά κέρδη με φόντο τη συνεδρίαση της Fed και τη συνάντηση Τραμπ – Σι

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενισχύθηκαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), στα επερχόμενα εταιρικά αποτελέσματα και στις ενδείξεις προσέγγισης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,22% στις 577,04 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 κινήθηκε 0,09% υψηλότερα στις 9.653,82 μονάδες, στη Γαλλία ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,16% στις 8.239,18 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,28% στις 24.308,82 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έκλεισε με κέρδη 1% στις 42.911,57 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,84% στις 15.994,20 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI σημείωσε απώλειες 0,21% στις 8.352,01 μονάδες.

Οι περιφερειακές αγορές είχαν κλείσει θετικά και την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σε επίπεδο μετοχών, η ελβετική φαρμακευτική Novartis υποχώρησε κατά 0,9% μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της Avidity Biosciences για 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δανική Sydbank σημείωσε άνοδο 5,5% καθώς ανακοίνωσε σχέδια συγχώνευσης με τις Arbejdernes Landsbank και Vestjysk Bank, δημιουργώντας τη νέα AL Sydbank, μία από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της Δανίας.

Η Barclays ενισχύθηκε 1,9% μετά την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι θα αναγνωρίσει σύντομα την περιφερειακή έδρα της τράπεζας στη χώρα, με προσωρινή άδεια για επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες. Αντίθετα, η μετοχή της HSBC υποχώρησε, καθώς η τράπεζα θα καταγράψει πρόβλεψη 1,1 δισ. δολαρίων λόγω δικαστικής απόφασης για την υπόθεση Bernie Madoff.

Η Porsche AG ενισχύθηκε 1,3% μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων με πωλήσεις 26,9 δισ. ευρώ στους πρώτους εννέα μήνες, ενώ η Galp Energia κατέγραψε άνοδο 3,5% χάρη σε καθαρά κέρδη 407 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 3% τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα των προβλέψεων, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch, οι αγορές αποτιμούν με 96% πιθανότητα τη μείωση επιτοκίων.

Στην ατζέντα των επενδυτών βρίσκονται επίσης γεωπολιτικά και εμπορικά ζητήματα, με την προσδοκία ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα επιλύσουν την κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, στα πλαίσια της Συνόδου APEC, προσφέροντας πιθανή σαφήνεια και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Οι τεχνολογικές μετοχές παγκοσμίως αντέδρασαν θετικά, ενώ οι ευρωπαϊκές μετοχές βιομηχανίας, τεχνολογίας και εξορυκτικών εταιρειών σημείωσαν αρχικά κέρδη. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Technology έκλεισε με άνοδο 1,1%, ενώ ο δείκτης Stoxx 600 Industrial Goods & Services ενισχύθηκε 0,3%. Ο δείκτης Stoxx Europe 600 Basic Resources, αν και αρχικά θετικός, τελικά υποχώρησε ελαφρά.