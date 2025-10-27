Ευρωπαϊκές-αγορές:-Ανοδικό-ξεκίνημα-ενόψει-fed-και-συνάντησης-Τραμπ–Σι

Oι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα με θετικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σε νέες ανακοινώσεις εταιρικών κερδών και σε ενδείξεις προσέγγισης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,08% στις 576,16 μονάδες.

Τόσο ο FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και ο CAC 40 της Γαλλίας κινούνταν κοντά στο μηδέν λίγο μετά το άνοιγμα. Πιο συγκεκριμένα, ο FTSE κινείται στις 9642,40 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 0,01%, ενώ ο CAC 40 βρίσκεται στις 8223,34 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%. Την ίδια στιγμή, ο DAX της Γερμανίας κατέγραφε άνοδο 0,15% κινούμενος στις 24.277, 86 μονάδες και ο FTSE MIB της Ιταλίας ενισχυόταν κατά 0,5% ευρισκόμενος στις 42.412,50 μονάδες.

Οι περιφερειακές αγορές είχαν κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα με άνοδο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ —τα μόνα ομοσπονδιακά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν εν μέσω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης— καθώς και σε ένα κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο ετήσιος πληθωρισμός των ΗΠΑ διαμορφώθηκε χαμηλότερα του αναμενόμενου, στο 3% τον Σεπτέμβριο, γεγονός που προκάλεσε άνοδο στις αμερικανικές μετοχές εν μέσω προσδοκιών ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα.

Η αγορά αποτιμά πλέον σε 96% την πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η γεωπολιτική και το εμπόριο βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, εν μέσω ελπίδων ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να επιλύσουν την κλιμακούμενη εμπορική τους διαμάχη.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εμπορικές εντάσεις — ένα γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική σαφήνεια και αισιοδοξία στις αγορές. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής APEC, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει την περιοδεία του στην Ασία.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πρόσφατα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών ήταν «εποικοδομητικές, ευρείας εμβέλειας και σε βάθος», κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Στην Ευρώπη, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αναμένονται τη Δευτέρα (27/10) από τις Galp Energia και Deutsche Boerse, ενώ τα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν την έρευνα επιχειρηματικού κλίματος ifo της Γερμανίας.