Η-μεγαλύτερη-εξαγορά-της-hbc-ξαναγεμίζει-το-ποτήρι-των-επενδυτών

Η Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) προχωρά στη μεγαλύτερη εξαγορά της τελευταίας δεκαετίας, αποκτώντας το 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση 3,4 δισ. για το σύνολο της εταιρείας.

Η συμφωνία, που χρηματοδοτείται με δανεισμό και έκδοση νέων μετοχών προς την Gutsche Family Investments, αυξάνει τη μόχλευση κοντά στο άνω όριο του στόχου 1,5-2x Net Debt/EBITDA.

Με option για την εξαγορά και του υπόλοιπου 25% ο όμιλος τοποθετείται δυναμικά σε μια αγορά με ισχυρά δημογραφικά και αναπτυξιακά θεμέλια, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στην Αφρική και προγραμματίζοντας δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ έως το 2026.

Παράλληλα το Q3 2025 κατέγραψε οργανική αύξηση εσόδων 5% και όγκου 1,1%, με κινητήριους άξονες τα ανθρακούχα και τα ενεργειακά ποτά. Παρά την πρόσκαιρη αύξηση μόχλευσης, οι Citi και Jefferies διατηρούν θετική στάση με τιμές-στόχους τα 46 και 50,6 ευρώ αντίστοιχα, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική υπεραξία της αφρικανικής επέκτασης.

Από διαγραμματικής απόψεως η μετοχή ακουμπάει πάνω στη στήριξη που παρέχει το κανάλι “C” στα 39,30 ευρώ δίνοντας ενδείξεις πατήματος και ανοδικής κίνησης προς τα 44 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

October 27, 2025