Η-barclays-επιστρέφει-στη-Σαουδική-Αραβία-έπειτα-από-11-χρόνια

Επανέρχεται στην Σαουδική Αραβία η Barclays και προστίθεται στις τράπεζες που έχουν ενισχύσει τις δραστηριότητές τους στο πλούσιο σε πετρέλαιο βασίλειο, που υλοποιεί ένα πλάνο οικονομικής αναμόρφωσης αξίας ενός τρισ. δολαρίων.

Όπως σημειώνει το -, η βρετανική τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης άδειας για τη διεξαγωγή επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων στη χώρα και σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στο Ριάντ το επόμενο έτος.

«Ιδρύουμε την περιφερειακή μας έδρα και είμαστε σε διαδικασίες να εξασφαλίσουμε όλες τις απαραίτητες τραπεζικές και λοιπές άδειες που απαιτούνται», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος C.S. Venkatakrishnan στο - από το Ριάντ όπου συμμετέχει στην ετήσια σύνοδο κορυφής Future Investment Initiative.

«Θα έχουμε αρκετό χώρο για να δημιουργήσουμε το γραφείο μας. Θα το χτίσουμε καθώς λαμβάνουμε τις άδειες», πρόσθεσε.

Η απόφαση για την επιστροφή στη Σαουδική Αραβία έρχεται έπειτα από πάνω από μία δεκαετία από την αποχώρησή της υπό την ηγεσία του τότε διευθύνοντος συμβούλου Άντονι Τζένκινς, ο οποίος προσπάθησε να περιορίσει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της επενδυτικής τράπεζας της εταιρείας μετά την οικονομική κρίση.

Η Σαουδική Αραβία ακύρωσε την άδεια άσκησης χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων το 2014, καθώς οι διεθνείς δανειστές δυσκολεύονταν να ανταγωνιστούν τους τοπικούς αντιπάλους τους.

Σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά, η Barclays και πολλές τράπεζες έχουν επιστρέψει το οποίο ετοιμάζεται να επενδύσει δισεκατομμύρια σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προσπαθεί να διαφοροποιήσει την οικονομία του από την αγορά πετρελαίου.

«Είμαστε εκεί για να παρέχουμε τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, να προσελκύσουμε άμεσες επενδύσεις και ρευστότητα. Οι επενδυτικές ροές συνήθως να φεύγουν από την περιοχή προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά τώρα πολλές επιστρέφουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο όπου μπορούμε να βοηθήσουμε», πρόσθεσε ο Venkatakrishnan.