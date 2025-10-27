Ιγνατίου:-Την-Παρασκευή-το-αργότερο-θα-είναι-στην-Αθήνα-η-Κίμπερλι-Γκιλφόιλ

Για τον ερχομό της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος ενημέρωσε πως η ίδια αναμένεται στη χώρα μας το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

«Την Πέμπτη αναχωρούν κάποιοι από τους συνεργάτες της, οπότε πιστεύω ότι την Παρασκευή το αργότερο θα είναι στην Αθήνα, διότι έχει και δουλειές να κάνει», όπως ανέφερε.

«Από την επόμενη εβδομάδα θα έχει πολλή δουλειά. Θα υποδεχθεί στην Ελλάδα υψηλούς Αμερικανούς προσκεκλημένους: δυο από τους πιο σημαντικούς υπουργούς των ΗΠΑ και στενοί συνεργάτες του προέδρου Τραμπ έρχονται στην Αθήνα. Στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει στην Αθήνα η Σύμπραξη για τη Διατλαντική στην Ενέργεια, όπου να είστε βέβαιοι ότι θα επιβεβαιωθεί η αναβάθμιση της Ελλάδας σε θέματα ενέργειας, και όχι μόνο. Επικεφαλής της συνεδρίασης θα είναι ο υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του Κρις Ράιτ, ενώ θα λάβουν μέρος 24 υπουργοί Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο γεγονός».

