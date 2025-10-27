«Καλά-κάναμε-και-δεν-πήγαμε-στην-κηδεία-του»:-Ο-Πολάκης-θυμήθηκε-ότι-ο-Σαββόπουλος-τον-είχε-αποκαλέσει-«αρκουδιάρη»

«Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του» δηλώνει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θυμήθηκε ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη» στον ΣΚΑΪ το 2019.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη δήλωση του πολιτικού αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη στον ΣΚΑΪ «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας» που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Πολάκης σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook γράφει μεταξύ άλλων: «Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, το Βορίδη κλπκλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της ΝΔ .της και καλά «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς», είναι η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λόγο του τύπου : «οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες»!!!!!!!

Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου λέει… ρε ουστ από δω, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!! Καλά κάναμε και δεν πήγαμε! Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!».

sofokleous10.gr

