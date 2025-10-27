Close Menu
    Monday, October 27

    ΚΚΕ: Οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνουν το «φαγοπότι» εις βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών

    «Οι εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ και τη σφραγίδα της ΚΑΠ της ΕΕ, επιβεβαιώνουν το μεγάλο “φαγοπότι” όλων αυτών των ετών, το οποίο τώρα, με την παύση πληρωμών, φορτώνεται στις πλάτες των βιοπαλαιστών αγροτών. Γι’ αυτό και οι πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις που προετοιμάζονται είναι απόλυτα δίκαιες» τονίζει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

