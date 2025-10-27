Νέος-διευθυντής-οικονομικών-και-χρηματοοικονομικών-υπηρεσιών-στη-ΛΑΝΑΚΑΜ

Η «ΛΑΝΑΚΑΜ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 27.10.2025, όρισε, ως νέο Διευθυντή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, τον κ. Δημήτριο Πλιάγκο, με ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του την 27η Οκτωβρίου 2025, σε αντικατάσταση του κ. Νικηφόρου Φραντζέσκου.

Ο κος Δημήτριος Πλιάγκος είναι ανώτερος οικονομικός σύμβουλος με περισσότερα από εικοσιπέντε έτη εμπειρίας στον χώρο των λογιστικών, χρηματοοικονομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Απόφοιτος Οικονομικών Επιστημών, έχει αναπτύξει πολυετή δραστηριότητα στην παροχή στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις υψηλής πολυπλοκότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση βιώσιμων χρηματοοικονομικών δομών και στην ενίσχυση της εταιρικής συμμόρφωσης.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων, στη φορολογική βελτιστοποίηση και στον σχεδιασμό επενδυτικών σχημάτων που αφορούν Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Αποσχίσεις και Αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, καθώς και νέες συμφωνίες άντλησης κεφαλαίων. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε σημαντικά έργα οικονομικού και στρατηγικού χαρακτήρα για εταιρείες εισηγμένες και μη εισηγμένες, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακούς και τουριστικούς ομίλους.

Ο Δημήτρης Πλιάγκος είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κάτοχος Α΄ τάξεως επαγγελματικής άδειας.