Οι πέντε υποψήφιοι για την προεδρία της Fed – Μέχρι το τέλος του έτους η απόφαση

Σε πέντε έχει περιοριστεί ο αριθμός των υποψηφίων για τη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) που θα αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Όπως αναφέρει το -, ο Τραμπ έχει δηλώσει αναμένεται να λάβει την απόφασή του προς το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, τη θέση διεκδικούν οι Κρίστοφερ Γουόλερ, Μισέλ Μπάουμαν, Κέβιν Γουόρς, Κέβιν Χάστε και Ρικ Ρίντερ, ανακοίνωσε ο Μπέσεντ από το Air Force One τη Δευτέρα.

Ο Μπέσεντ ο οποίος διεξάγει τις συνεντεύξεις για τη θέση, επανέλαβε ότι σχεδιάζει ένα νέο γύρο συνεντεύξεων και ελπίζει να παρουσιάσει ένα «καλό ψηφοδέλτιο» στον Τραμπ μετά την αργία των «Ευχαριστιών».

«Έχουμε ένα άτομο που αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν καθόλου έξυπνο να διορίσουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Επίσης, ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν αναμένει από τον Μπέσεντ να αφήσει τη σημερινή του θέση για να αναλάβει την ηγεσία της Fed.

Φωτογραφία: @associatedpress