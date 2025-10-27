ΟΠΑΠ:-Από-10-Νοεμβρίου-η-καταβολή-του-προσωρινού-μερίσματος

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσης σχετικά με την «Γνωστοποίηση αποκοπής και πληρωμής του προσωρινού μερίσματος», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πληρώτρια Τράπεζα για την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 που θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 10.11.2025, αναλαμβάνει η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ είχε εγκρίνει τη διανομή €0,50 ανά μετοχή ως προμέρισμα χρήσης 2025, με ημερομηνία αποκοπής την 3η Νοεμβρίου 2025.