ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

Παραγωγοί που τυχόν δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να το κάνουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Στην καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ενισχύσεις De Minimis του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών, λόγω της κακοκαιρίας Daniel, προχώρησε σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα πληρωμή ποσού 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης.

Επίσης, έγινε πληρωμή ποσού 9.558.297 ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Από αυτούς, το 80% περίπου των δικαιούχων έχει λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου 2025.

