Ο-Μπάιντεν-προειδοποιεί-για-«σκοτεινές-ημέρες»-και-καλεί-τους-Αμερικανούς-να-παραμείνουν-αισιόδοξοι

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη θεραπεία του για καρκίνο, χαρακτηρίζοντας την περίοδο που διανύει η χώρα «σκοτεινή» και καλώντας τους Αμερικανούς να διατηρήσουν την πίστη τους στη δημοκρατία, απέναντι –όπως είπε– στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην ελευθερία του λόγου και στους θεσμούς.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απηύθυνε ομιλία την Κυριακή στη Βοστώνη, μετά τη βράβευσή του με το Βραβείο Δια Βίου Προσφοράς από το Ινστιτούτο Έντουαρντ Μ. Κένεντι, καλώντας τους πολίτες να μείνουν ενωμένοι και αισιόδοξοι.

«Από την ίδρυσή της, η Αμερική υπήρξε φάρος της πιο ισχυρής ιδέας που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα» δήλωσε ο Μπάιντεν. «Αυτή η ιδέα είναι δυνατότερη από κάθε στρατό. Είμαστε πιο ισχυροί από κάθε δικτάτορα».

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι η λειτουργία των Ηνωμένων Πολιτειών βασίζεται σε μια προεδρία με περιορισμένες εξουσίες, σε ένα αποτελεσματικό Κογκρέσο και σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με το δεύτερο μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία της, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι εκμεταλλεύεται την κρίση για να επιβάλει τον απόλυτο έλεγχο του κρατικού μηχανισμού.

«Δεν μπορώ να ωραιοποιήσω την κατάσταση. Αυτές είναι σκοτεινές μέρες», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθησή του ότι η χώρα «θα ξαναβρεί την πυξίδα της» και «θα αναδυθεί, όπως πάντα, πιο δυνατή, πιο σοφή και πιο δίκαιη – εφόσον κρατήσουμε την πίστη μας».

Αναφερόμενος σε όσους αντιστέκονται στις πιέσεις της τωρινής διοίκησης, μνημόνευσε δημόσιους υπαλλήλους που παραιτούνται σε ένδειξη διαμαρτυρίας, πανεπιστήμια και κωμικούς που δέχονται επιθέσεις για τη στάση τους. «Οι παρουσιαστές των late-night εκπομπών συνεχίζουν να υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου, γνωρίζοντας ότι ρισκάρουν τις καριέρες τους», είπε.

Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε επίσης Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους που αντιτίθενται στις πολιτικές του Τραμπ. «Η Αμερική δεν είναι παραμύθι», ανέφερε. «Εδώ και 250 χρόνια, είναι μια αδιάκοπη πάλη ανάμεσα στον κίνδυνο και στη δυνατότητα».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους πολίτες να «σηκωθούν ξανά».