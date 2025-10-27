Πάτρα – Πύργος: «Στρώνεται χαλί» για επέκταση έως την Τσακώνα με «αλμυρό» κόστος

Στο «τραπέζι» η συνέχεια του δρόμου έως την Τσακώνα. Οι προτάσεις της Ολυμπίας Οδού και τα σχέδια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πώς «βγαίνει» το κόστος από 700 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ. «Γρίφος» η εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Σχεδόν έναν μήνα (και κάτι) πριν την ολοκλήρωση του συνόλου του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος των 75 χλμ. (στις 30 Νοεμβρίου), με την παράδοση στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός μήκους 10 χιλιομέτρων, το ζητούμενο ως προς τον σημαντικό αυτόν οδικό άξονα της Δυτικής Ελλάδας (Πελοποννήσου), εστιάζεται πλέον στην περίφημη επέκταση έως την Τσακώνα, στην εξασφάλιση χρηματοδότησης αλλά και στον τρόπο υλοποίησης, εφόσον προχωρήσει το έργο, αν δηλαδή γίνει ως ενιαίο (Πύργος – Τσακώνα) ή «σπαστά», με πρώτο όριο τον Αλφειό. Όπως και πρόσφατα αναφέραμε, με την παράδοση του μεγάλου οδικού έργου, επόμενο είναι να έρχεται στο μυαλό «η τύχη» της περίφημης επέκτασής του, προς Καλό Νερό – Τσακώνα, ένα έργο υψηλού κόστους, που μπορεί να φτάσει από τα 700 εκατ. έως και το 1 δισ. ευρώ, όπως παλιότερα έχουμε αναδείξει. Η απόφαση για την τελική χάραξη στην περιοχή του Καϊάφα, με τρία εναλλακτικά σενάρια μεταξύ μηδενικής λύσης και ανατολικής χάραξης, είναι το κλειδί για το επόμενο βήμα της Ολυμπίας Οδού.

Τα σχέδια του υπ. Υποδομών

Όπως, λοιπόν, προκύπτει ως μία επικαιροποιημένη εξέλιξη, είναι ότι στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσανατολίζονται στην κατάθεση ενός ενιαίου φακέλου για τη χρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκές πηγές. Αν και δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση, στην αγορά «βάζουν» το ερώτημα αν αυτό σημαίνει και υλοποίηση της επέκτασης ως ενιαίο έργο, αν δηλαδή πάνε στην άκρη τα σενάρια «σπασίματος» σε τμήματα με προτεραιότητα το τμήμα έως την Αρχαία Ολυμπία. Όπως πρόσφατα ανέφερε στη στη Bουλή, ο υπουργός Χρίστος Δήμας, «για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να ξεπεραστούν τα νομικά και τεχνικά εμπόδια που κρατούσαν στάσιμο το έργο».

Τα κόστη και τα μοντέλα

Αναφορικά με το υπόλοιπο τμήμα, τον οδικό άξονα «Πύργος – Κόμβος Αλφειού – Καλό Νερό – Τσακώνα», ενταγμένο επίσης στο έργο παραχώρησης, που λόγω χρηματοδοτικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων ουσιαστικά έμεινε εκτός σχεδίων και «παγωμένο» – απενταγμένο, το κόστος της πιο «φθηνής» λύσης υπολογίζεται σε πάνω από 600 – 700 εκατ. ευρώ, βάσει και όσων έχει παλιότερα αναφέρει ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος. Λογικα, προσεχώς θα έχουμε ζυμώσεις με την Κομισόν ώστε να «μπει στις ράγες» το τμήμα αυτό.

«Με την ολοκλήρωση των εναλλακτικών μελετών, θα υποβληθεί ανάλυση κόστους – οφέλους και επικαιροποιημένο κυκλοφοριακό μοντέλο. Η επιλεγείσα τεχνική λύση θα πρέπει να υποβληθεί για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου», ανέφερε ο κ. Δήμας.

Το τμήμα έως την Τσακώνα, από τον Πύργο, μήκους σχεδόν 90 χλμ., είχε αντιμετωπίσει προβλήματα οικονομικής και περιβαλλοντικής διάστασης. Σύμφωνα με το υπουργείο, μετά την επανένταξη του τμήματος στο έργο παραχώρησης του συγκεκριμένου οδικού άξονα, με επιστολή του προς την Παραχωρησιούχο εταιρεία, είχε ζητήσει την επικαιροποίηση των αναγκαίων μελετών που απαιτούνται στα επιμέρους διακριτά τμήματα, ιδιαίτερα στο τμήμα της Λίμνης Καϊάφα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της απόφασης του ΣτΕ. Ταυτόχρονα, δρομολογήθηκαν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και θα εξαχθούν οι τελικοί προϋπολογισμοί των εργασιών, επιμέρους και συνολικά.

Επειδή το κόστος έχει κριθεί «αλμυρό», θεωρητικά προκρίθηκε παλιότερα το μοντέλο τμηματικής υλοποίησης, δηλαδή αρχικά να προχωρήσει το πρώτο υποτμήμα που έχει προτεραιοποιηθεί, το Πύργος-Αλφειός. Προφανώς, στην πορεία θα καθοριστούν οι σημαντικές παράμετροι για ένα έργο βέβαια που δεν θα διακρίνεται για την εμπορικότητά του, ενώ είναι ερωτηματικό αν μπορεί να βρει κεφάλαια από το ΠΔΕ. Δεδομένου ότι η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του άξονα (νοτιότερα στη δυτική Πελοπόννησο) είναι χαμηλή, και προφανώς χαμηλότερη κι από το κομμάτι της Πατρών-Πύργου, η εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί επίσης μία δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο, πλέον γίνεται λόγος για κατάθεση ενιαίου φακέλου στην Ε.Ε., και μένει να φανεί αν έχουμε αλλαγή σχεδίων.

«Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα υποβληθεί σχετικός φάκελος διαχείρισης στις ευρωπαϊκές αρχές που θα εμπεριέχει αντίστοιχο μηχανισμό υλοποίησης του συνόλου του έργου “Πύργος – Τσακώνα” ως επέκταση της παραχώρησης», επισήμανε ο κ. Δήμας.

Tο έργο αποτελείται από δύο τμήματα, το «Πύργος – Αλφειός» μήκους 13 χλμ. και το «Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα» μήκους 76,2 χλμ.. Kαι τα δύο ήταν αρχικώς ενταγμένα στη σύμβαση παραχώρησης του 2007, εξ ου και το εμβληματικό όνομα στον αυτοκινητόδρομο, Ολυμπία Οδός, που θα έφτανε ως την Αρχαία Ολυμπία.

Όπως περιέγραψε ο υπουργός, εξετάζεται η λύση της ανατολικής χάραξης μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, με σήραγγα στην περιοχή του Καϊάφα και παράκαμψη της Ζαχάρως, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η μηδενική λύση. Σε αυτή, προβλέπεται βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης, με διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών όπου απαιτείται.