Παραιτήθηκε-ο-αντιπρόεδρος-του-ΟΠΕΚΕΠΕ,-Ιωάννης-Καϊμακάμης

Την παραίτησή του από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλε ο Ιωάννης Καϊμακάμης.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, είχε υποβάλει την παραίτησή του στις 16 Οκτωβρίου και έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα την επόμενη ημέρα.
Συνοπτικά, η απόφαση ΑΔΑ: 9ΣΨΦ4653ΠΓ-Ω7Ψ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα, αναφέρει:
«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Δείτε εδώ το ΦΕΚ.
