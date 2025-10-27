Πειραιώς:-Ένα-τρίμηνο-ακόμα-που-μετράει…-προς-το-1-δισ.

Για την Piraeus Financial Holdings (ΠΕΙΡ) το τμήμα ανάλυσης της Optima Bank αναμένει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα βρίσκεται σε σταθερή πορεία επίτευξης του στόχου καθαρών κερδών 1,1 δισ. ευρώ για το 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εκτιμώνται στα 471 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αναμένονται να ενισχυθούν στα 168 εκατ. ευρώ (+8% ετησίως), υποστηριζόμενα από την ισχυρή πιστωτική επέκταση.

Τα συνολικά έσοδα εκτιμώνται στα 667 εκατ. ευρώ, 1,7% υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, με τα λειτουργικά έξοδα να διατηρούνται αμετάβλητα στα 212 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του τριμήνου αναμένονται στα 267 εκατ. ευρώ, περίπου 3% υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ το εννεάμηνο διαμορφώνεται στα 843,5 εκατ. ευρώ.

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, ενώ η διοίκηση αναμένεται να επαναβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής έως το τέλος του έτους. Η Optima διατηρεί τη μετοχή Πειραιώς ως κορυφαία επιλογή στον κλάδο, με τιμή-στόχο 7,50 ευρώ και αποτίμηση 1,07x P/TBV και 7,8x P/E 2026. Τεχνικά η μετοχή αποτυπώνεται στο εβδομαδιαίο chart τιμών να θέλει να προσπεράσει τα 7,30 ευρώ, ώστε να πατήσει γκάζι για τα 7,80. Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

