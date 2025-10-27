Προς το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στην ιστορία της η Amazon – «Ψαλίδι» σε 30.000 θέσεις εργασίας

Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων εργασίας στην Amazon από τότε που καταργήθηκαν 27.000 θέσεις στα τέλη του 2022.

Στο μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στα χρονικά της περικόπτοντας έως και 30.000 θέσεις εργασίας σε διοικητικό επίπεδο σχεδιάζει να προχωρήσει η Amazon καθώς επιδιώκει να μειώσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει τoν μεγάλο αριθμό προσλήψεων που έγιναν κατά την περίοδο της υψηλής ζήτησης στη διάρκεια της πανδημίας.

Tρεις πηγές στο Reuters εξήγησαν πως ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της Amazon, που ανέρχεται σε 1,55 εκατ. εργαζομένους, αλλά αφορά σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 διοικητικών υπαλλήλων της εταιρείας.

Οι απολύσεις, που αναμένεται να επηρεάσουν πολλαπλές επιχειρησιακές μονάδες, θα ξεκινήσουν με ειδοποιήσεις μέσω e-mail. Οι επικεφαλής των ομάδων που επηρεάζονται ενημερώθηκαν τη Δευτέρα και υποχρεώθηκαν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση για το πώς θα επικοινωνήσουν τις αποφάσεις στο προσωπικό.

Η Amazon είχε ήδη απολύσει μικρότερο αριθμό εργαζομένων τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως σε τομείς όπως οι συσκευές Alexa, το podcasting, η επικοινωνία και οι ψηφιακές υπηρεσίες. Η νέα αυτή φάση περικοπών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εξορθολογισμού κόστους, με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας σε μια περίοδο επιβράδυνσης της ζήτησης και αύξησης των λειτουργικών εξόδων.

Ο κολοσσός του Τζεφ Μπέζος πρόκεται να ανακοινώσει εταιρικά αποτελέσματα γ΄ τριμήνου την Πέμπτη, με τους αναλυτές να αναμένουν ισχυρή αύξηση εσόδων από τις δραστηριότητες cloud και διαφήμισης, αλλά περιορισμό της κερδοφορίας λόγω εντατικών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στη λειτουργία logistics.

Η Amazon, όπως και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, προχωρά σε περικοπές που αντανακλούν μια νέα φάση ωρίμανσης της τεχνολογικής αγοράς: λιγότερη «φούσκα ανάπτυξης» και περισσότερη εστίαση στην αποδοτικότητα.