Προϋπολογισμός:-Οι-φόροι-που-στήριξαν-τα-έσοδα-στο-9μηνο

Στα 54,661 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 557 εκατ. ευρώ ή 1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το εννεάμηνο του 2025 τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» προ επιστροφών ανήλθαν σε 52,722 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,088 δισ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτό οφείλεται κυρίως στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.) όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τη σύγκριση σε σχέση με τους στόχους του Προϋπολογισμού, ενώ κατά την κατάρτιση του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 επικαιροποιήθηκαν οι σχετικές εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εκτέλεση των εσόδων.

Αναλυτικά, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 20,378 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 645 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 5,525 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 102 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,109 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 64 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 19,796 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 964 εκατ. ευρώ εκ των οποίων:

* ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 757 εκατ. ευρώ,

* ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 133 εκατ. ευρώ και

* οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 340 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Όσον αφορά τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές», ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,700 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 177 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 1,346 δισ. ευρώ εισπράχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον στόχο, ενώ ποσό 2,684 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 597 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1,802 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, ενώ στη στοχοθεσία εμπεριέχεται το ποσό των 1,350 δισ. ευρώ από το τίμημα για την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα έσοδα της μείζονας κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανέρχονται σε 1,017 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 257 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,078 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 35 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2,078 δισ. ευρώ, ποσό 190 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,709 δισ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 5,924 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 298 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5,626 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,790 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού. Όπως προαναφέρθηκε, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024.

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,874 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 571 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,445 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Η εικόνα τον Σεπτέμβριο

Μόνο τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,204 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 373 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6,203 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι μέρος του φόρου εισοδήματος εισπράχθηκε εμπροσθοβαρώς τους προηγούμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,193 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 138 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 668 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 20 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,490 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 171 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 71 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 94 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι μειωμένοι κατά 5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 169 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 177 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 176 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 62 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 257 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 257 εκατ. ευρώ, ποσό 5 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 528 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 387 εκατ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο (915 εκατ. ευρώ) εξαιτίας της αυξημένης επιστροφής φόρων του προηγούμενου μηνός, λόγω εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 182 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 178 εκατ. ευρώ από τον στόχο (360 εκατ. ευρώ).