Πώς λειτουργεί το leasing αυτοκινήτου – Ο οδηγός για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Το leasing έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μια από τις πιο διαδεδομένες λύσεις απόκτησης αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

Οι αυξανόμενες τιμές αγοράς, οι δυσκολίες χρηματοδότησης και η ταχεία τεχνολογική πρόοδος των οχημάτων έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον από την ιδιοκτησία στη χρήση. Η μακροχρόνια μίσθωση προσφέρει πρόσβαση σε σύγχρονα αυτοκίνητα χωρίς το βάρος των δανείων, της συντήρησης ή της μεταπώλησης.

Τι είναι το leasing αυτοκινήτου

Το leasing αυτοκινήτου είναι μια σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πελάτη και μιας εταιρείας παροχής οχημάτων, που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί αυτοκίνητο για καθορισμένο χρονικό διάστημα έναντι σταθερού μηνιαίου ποσού. Η κυριότητα του οχήματος παραμένει στην εταιρεία, ενώ ο μισθωτής απολαμβάνει όλα τα οφέλη της χρήσης χωρίς να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας.

Το μηνιαίο μίσθωμα συνήθως περιλαμβάνει μικτή ασφάλιση, service, αντικατάσταση ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια και κάλυψη βλαβών ή ατυχημάτων. Έτσι, όλα τα πάγια έξοδα είναι συγκεντρωμένα σε ένα προβλέψιμο ποσό, ενώ ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο με τα καύσιμα ή τη φόρτιση.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία

Η διαδικασία leasing έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και γρήγορη.

Αρχικά, επιλέγεται το αυτοκίνητο, νέο ή μεταχειρισμένο, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (κινητήρας, καύσιμο, εξοπλισμός). Στη συνέχεια καθορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία για ιδιώτες μπορεί να ξεκινά από κάποιους μήνες και για επιχειρήσεις να φτάνει τα 3 ή 4 έτη.

Το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται με βάση την αξία του οχήματος, τη διάρκεια του συμβολαίου, το χιλιομετρικό όριο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τυχόν προκαταβολή. Σε αντίθεση με την αγορά, η δαπάνη είναι σταθερή, γνωστή εξαρχής και χωρίς απρόοπτα κόστη.

Οικονομικά και πρακτικά οφέλη

Το leasing προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα που εξηγούν τη ραγδαία ανάπτυξή του.

Δεν απαιτείται σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση σε ποιοτικό αυτοκίνητο εφικτή χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το σταθερό μηνιαίο μίσθωμα εξαλείφει τις εκπλήξεις των απρογραμμάτιστων εξόδων, ενώ η συντήρηση και οι ασφαλιστικές διαδικασίες καλύπτονται πλήρως από την εταιρεία.

Η ευελιξία αποτελεί ακόμη ένα βασικό πλεονέκτημα. Στο τέλος του συμβολαίου, το όχημα μπορεί να αντικατασταθεί με νέο, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες, χωρίς δέσμευση ή υποχρέωση αγοράς. Οι επιχειρήσεις, επιπλέον, επωφελούνται από τη φορολογική αναγνώριση του leasing επαγγελματικού αυτοκινήτου ως λειτουργικής δαπάνης και τη δυνατότητα ορθότερης διαχείρισης του στόλου τους.

Όροι και παράμετροι που απαιτούν προσοχή

Κάθε σύμβαση leasing καθορίζεται από ορισμένες βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν το τελικό κόστος και την εμπειρία χρήσης.

Η διάρκεια του συμβολαίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα: μεγαλύτερη διάρκεια σημαίνει χαμηλότερη μηνιαία χρέωση, αλλά και μεγαλύτερη δέσμευση. Η προκαταβολή μπορεί να μειώσει το μίσθωμα, ωστόσο πολλές εταιρείες προσφέρουν πλέον προγράμματα χωρίς προκαταβολή.

Το χιλιομετρικό όριο είναι επίσης σημαντικό, καθώς η υπέρβασή του επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις. Στην επιστροφή του οχήματος, απαιτείται να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, οι φυσιολογικές φθορές θεωρούνται αναμενόμενες, όμως οι σημαντικές ζημιές ενδέχεται να επιβαρύνουν τον μισθωτή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχεται δυνατότητα εξαγοράς του αυτοκινήτου στο τέλος του συμβολαίου, με προκαθορισμένο τίμημα.

Leasing ή αγορά: συγκριτική θεώρηση

Η παραδοσιακή αγορά αυτοκινήτου συνεπάγεται υψηλό αρχικό κόστος, υποχρεώσεις συντήρησης και συνεχή μείωση αξίας. Αντίθετα, το leasing επιτρέπει τη χρήση νέου οχήματος χωρίς κεφαλαιακή δέσμευση, με σταθερό κόστος και χωρίς ευθύνη μεταπώλησης.

Η ιδιοκτησία προϋποθέτει επένδυση και φθορά, ενώ η μίσθωση προσφέρει πρόσβαση στην τεχνολογία της στιγμής και δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης. Για ιδιώτες, το leasing σημαίνει οικονομική προβλεψιμότητα. Για επιχειρήσεις, σημαίνει φορολογική αποδοτικότητα και ευκολότερη διαχείριση στόλου.

Η συμβολή του instacar στην εξέλιξη του leasing

Το instacar έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διάδοση του leasing στην Ελλάδα, καθιστώντας το πιο ευέλικτο και προσιτό στο ευρύ κοινό.

Με μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται στη διαφάνεια και την απλότητα, προσφέρει προγράμματα για ιδιώτες και επαγγελματίες, χωρίς τραπεζική εμπλοκή και χωρίς προκαταβολή. Η διαδικασία επιλογής και αίτησης πραγματοποιείται πλήρως online, ενώ η παράδοση γίνεται στην τοποθεσία του πελάτη.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για απρόσκοπτη χρήση: ασφάλιση, service, ελαστικά, τέλη και οδική βοήθεια, όλα συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο μηνιαίο μίσθωμα. Το αποτέλεσμα είναι μια απλή, ψηφιακή και διαφανής εμπειρία leasing, που έχει καταστήσει το instacar σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν ευελιξία και άνεση.Με ευέλικτα προγράμματα, διαφανείς διαδικασίες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, το instacar συμβάλλει στην εξέλιξη της κινητικότητας στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα νέο, πιο έξυπνο μοντέλο χρήσης αυτοκινήτου.