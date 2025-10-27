Σε ετοιμότητα για τις παρελάσεις η κυβέρνηση – Η επίθεση από κουκουλοφόρους στον Βορίδη και το βλέμμα στη «σιωπηρή πλειοψηφία»

Σε κατάσταση ετοιμότητας για τυχόν… ακτιβισμούς σε παρελάσεις ανά τη χώρα είναι η κυβέρνηση, στη σκιά και της προχθεσινής επίθεσης από ομάδα αντιεξουσιαστών στον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη και την οικογένεια του, την ώρα που έτρωγαν σε εστιατόριο στην καρδιά του Ηρακλείου Κρήτης.

Η εν λόγω επίθεση έφερε μπαράζ στήριξης και καταδίκης από κυβερνητικά στελέχη και το ΠΑΣΟΚ, όμως προβληματίζει αρκετά κυβερνητικά στελέχη ως προς το κλίμα που δημιουργείται. «Δεν είμαστε στο 2011 και στο 2015», είναι η άποψη ανώτερης κυβερνητικής πηγής που εκτιμά ότι η κοινωνία είναι πολύ μακριά από τέτοιες εκδηλώσεις οργής, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει προβληματισμός και επιχειρησιακή προετοιμασία.

Ήδη, η προαναγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι θα επιχειρήσει να πάρει μαζί της συγγενείς θυμάτων των Τεμπών στην εξέδρα των επισήμων της μαθητικής παρέλασης που κατά τα ειωθότα γίνεται στο Σύνταγμα δεν έχει περάσει απαρατήρητη, όπως και η ένταση που συντηρεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με κορυφαίο στιγμιότυπο την άγρια σύγκρουση της με την Ντόρα Μπακογιάννη και την Όλγα Κεφαλογιάννη στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με φόντο τον «κόφτη» για τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

«Όποιος έχει σκοπό να εμποδίσει, να διαλύσει, να περιορίσει να κάνει οτιδήποτε, ειδικά στον εορτασμό μιας εθνικής επετείου, να το σκεφτεί ξανά και ξανά», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγες μέρες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απηχεί έτσι τη στρατηγική πλέον επιλογή του κ. Μητσοτάκη να αναθερμάνει τη σχέση του με το ακροατήριο που έδωσε στη ΝΔ 40% σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και μεγάλο μέρος του εκτιμά ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με…soft τρόπο λογιών λογίων διεκδικήσεις και θορυβούσες μειοψηφίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επικαλούνται τη λεγόμενη «σιωπηρή πλειοψηφία», η οποία δεν παράγει ντεσιμπέλ, αλλά ζητεί από την κυβέρνηση αποτελεσματικότητα. Φερ ειπείν, δεν πέρασε απαρατήρητο το εύρημα της εταιρίας Pulse ότι το 46% των πολιτών συμφωνεί με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σε αντίθεση με το 44% που διαφωνεί. Σε αυτούς τους πολίτες επιδιώκει να μιλήσει όλο και περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης και ιδίως όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές.

Οι αγροτικές περιοχές

Και ενώ τα βλέμμα πολλών είναι στραμμένα στην παρέλαση του Συντάγματος και στο πώς θα περιφρουρηθεί το μνημείο, τα κυβερνητικά ραντάρ είναι στραμμένα και στις παρελάσεις αγροτικών νομών, με δεδομένο ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι προανήγγειλαν ήδη ότι θα κατέβουν με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο τέλος της ημέρας ζητούν με τη σειρά τους μια λύση στο πρόβλημα των καθυστερούμενων πληρωμών, όμως από την άλλη ζεσταίνουν τις μηχανές τους και «ζορίζουν» την κυβέρνηση στους αγροτικούς νομούς.

Επί του θέματος, η κυβέρνηση συστηματοποιεί τις επαφές της με την Κομισιόν, προκειμένου να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία και να ξεμπλοκάρουν οι πληρωμές στον αγροτικό κόσμο. Το deadline που έχει μπροστά της η κυβέρνηση είναι συγκεκριμένο, καθώς ως τις 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει κατατεθεί η ελληνική πρόταση στις υπηρεσίες των Βρυξελλών προς αξιολόγηση και έγκριση, ώστε στη συνέχεια να ξεμπλοκάρουν οι πληρωμές.

Ο στόχος είναι ως το τέλος Νοεμβρίου να έχουν γίνει οι έλεγχοι και να πληρωθεί η βασική προκαταβολή για το 2025, αλλιώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα θα εκτραπούν και το κλίμα που θα δημιουργηθεί θα είναι εκρηκτικό. Και ως το τέλος του χρόνου να έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε από το 2026 να ολοκληρωθεί πλήρως η προσαρμογή στα νέα δεδομένα.