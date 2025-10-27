Στην κούρσα των data centers η Qualcomm με AI τσιπ: «Χτυπά» AMD και Nvidia – Διψήφιο ράλι για τη μετοχή

Ο κλάδος κυριαρχείται από την Nvidia, της οποίας οι GPU έχουν πάνω από το 90% της αγοράς μέχρι στιγμής

Nέα AI accelerator τσιπ ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει η Qualcomm, εισερχόμενη για τα καλά στη «μάχη» των ημιαγωγών, με την Nvidia και την AMD που κυριαρχούν στην συγκεκριμένη αγορά, να αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστή, με τη μετοχή της να επιδίδεται σε ράλι 12,4% τη Δευτέρα μετά το άκουσμα της είδησης. Τα τσιπ AI αποτελούν μια στροφή για την Qualcomm, η οποία μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί σε ημιαγωγούς για ασύρματη σύνδεση και κινητές συσκευές, όχι σε τεράστια data centers.

Η Qualcomm δήλωσε ότι τόσο το AI200, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2026, όσο και το AI250, που έχει προγραμματιστεί για το 2027, μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα που γεμίζει ένα πλήρες, υγρόψυκτο ράφι διακομιστών. «Αρχικά θέλαμε να αποδείξουμε την αξία μας σε άλλους τομείς και, μόλις επιβεβαιώσαμε τη δύναμή μας σε ένα υψηλό επίπεδο στα data centers», τόνισε η Ντούργκα Μαλάντι, γενική διευθύντρια της Qualcomm για τα κέντρα δεδομένων και τα edge.

Η είσοδος της Qualcomm στον κόσμο των data centers αναζωπυρώνει τον ανταγωνισμό στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά τεχνολογίας: εξοπλισμό για server farms με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Σχεδόν 6,7 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες θα δαπανηθούν σε κέντρα δεδομένων έως το 2030, με την πλειοψηφία να πηγαίνει σε συστήματα που βασίζονται σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με εκτίμηση της McKinsey.

Ο κλάδος κυριαρχείται από την Nvidia, της οποίας οι GPU έχουν πάνω από το 90% της αγοράς μέχρι στιγμής και οι πωλήσεις της έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 4,5 τρισ. δολαρίων. Τα τσιπ της Nvidia χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των GPT της OpenAI, των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στο ChatGPT.

Ωστόσο, εταιρείες όπως η OpenAI αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε σχέδια για αγορά τσιπ από τον δεύτερο κατασκευαστή GPU, την AMD, και ενδεχομένως για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία. Άλλες εταιρείες, όπως η Google, η Amazon και η Microsoft, αναπτύσσουν επίσης τους δικούς τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης για τις υπηρεσίες cloud.