Στην-παρέλαση-για-την-28η-Οκτωβρίου-στη-Θεσσαλονίκη-αύριο-ο-Ν.-Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παραστεί αύριο, Τρίτη 28 Οκτωβρίου στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

