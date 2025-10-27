Στην-παρέλαση-για-την-28η-Οκτωβρίου-στη-Θεσσαλονίκη-αύριο-ο-Ν.-Δένδιας

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης με τον υπουργό ‘Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παραστεί αύριο, Τρίτη 28 Οκτωβρίου στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
