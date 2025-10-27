Στην τελική ευθεία η «Ιθάκη» του Τσίπρα – Αμηχανία και αγωνία στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των προδημοσιεύσεων

Η τελική επιλογή του εξωφύλλου και η μαζική εκτύπωση απομένουν για να τεθεί προς κυκλοφορία το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, καθώς η φάση της συγγραφής του έχει ολοκληρωθεί επιφυλάσσοντας στις αναγνώστριες και τους αναγνώστες ουκ ολίγες ανατροπές.

Η «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, όπως θα τιτλοφορείται το βιβλίο του ενέχει έντονα στοιχεία «πολιτικού θρίλερ», ντοκουμέντα, αποκαλύψεις, παράλληλα γεγονότα και πολλές ανακατατάξεις απέναντι στη δεσπόζουσα αφήγηση της περασμένης δεκαετίας, μαζί με αθέατες πτυχές για τους βασικούς πρωταγωνιστές της περιόδου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι πρώην σύντροφοί του βρίσκονται σε φάση αναμονής και εμφανούς αμηχανίας, εκδηλώνοντας τις τελευταίες ημέρες επιθέσεις φιλίας προς τον κ. Τσίπρα, όπως συνέβη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας με την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο «έδειξε» τη σύγκλιση με την πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, αν και αυτή δεν υπάρχει ούτε στα χαρτιά προς το παρόν, επιχειρώντας να αμβλύνει την μεταξύ τους απόσταση, αυτή που πυροδότησε σειρά δηλώσεων εναντίον του κ. Τσίπρα από τους μέχρι πρότινος συντρόφους του.

Αν και από το τελευταίο Συνέδριο του κόμματος το περασμένο καλοκαίρι ο πρώην πρωθυπουργός δέχεται εξ’ οικείων τα βέλη σε μεγάλο βαθμό ως προς τα μελλοντικά του σχέδια, η παραίτησή του κάθε άλλο παρά λυτρωτικά φαίνεται να λειτούργησε για την Κουμουνδούρου, η οποία βλέπει τα ποσοστά της να εξαερώνονται στην ιδέα ενός «κόμματος Τσίπρα».

Κάπως έτσι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, και τα περισσότερα κορυφαία στελέχη υπογράμμισαν την ανάγκη για δομημένο διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις με ζητούμενο την προγραμματική σύγκλιση, χωρίς να εξαιρούν και τον Αλέξη Τσίπρα. Αν και αρχικά δόθηκε η αίσθηση συμπόρευσης του κόμματος με τη νέα πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στελέχη της Κουμουνδούρου έσπευσαν να τοποθετήσουν το θέμα σε μια πιο… πυροσβεστική και ρεαλιστική συνάμα βάση, σχολιάζοντας πως ο σημερινός πρόεδρος του κόμματος επανέλαβε τον πυρήνα του πολιτικού προβληματισμού του χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στο φυσικό ηγέτη του χώρου.

Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ως «κοινωνική αναγκαιότητα» είναι η κύρια, κόκκινη γραμμή για την Κουμουνδούρου, την οποία ουκ ολίγες φορές έχει επαναφέρει ο Σωκράτης Φάμμλος. Την στιγμή που δεν διαπραγματεύεται ένα «μικρό και ελεγχόμενο» κόμμα, όπως μπορούν να εκτιμήσουν πολλοί από τους συνομιλητές του.

Crash test οι προδημοσιεύσεις και το Ινστιτούτο

Στην πράξη, ωστόσο, αν η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επιμείνει στη γραμμή της σύγκλισης ή όχι μένει να διαφανεί το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς θέμα ημερών είναι, κατά πληροφορίες, να εκκινήσουν οι προδημοσιεύσεις από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με αποκαλύψεις που οι γνωρίζοντες το περιεχόμενο εκτιμούν πως θα απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο έντονα και επί μήνες.

Παράλληλα, την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται, κατά πάσα πιθανότητα, η ανακοίνωση των ονομάτων που θα συγκροτούν την Επιστημονική Επιτροπή του Ινστιτούτου Τσίπρα, δίνοντας ένα πρώτο και ισχυρό στίγμα αφενός για τις πολιτικές προθέσεις και αφετέρου για τις ιδεολογικές τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού στην νέα φάση που εκκίνησε στην προσωπική διαδρομή του από την στιγμή της παραίτησής του και μετά από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, προσωπικότητες του εγχώριου και μη χώρου, κοινωνικούς εταίρους και πολιτιστικούς φορείς.

Έκτοτε, πάντως, ο κ. Τσίπρας έχει διαρρήξει και τύποις κάθε σχέση του με την Κουμουνδούρου και το παρελθόν της, όπως ξεκαθάρισε πρόσφατα με Συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι η ανθρωπογεωγραφία της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου του θα είναι αρκετά δηλωτική της νέας προσωπικής ταυτότητας που επιθυμεί να φιλοτεχνήσει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το προσωπικό του rebranding.