Στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός της χώρας μας θα παραστεί στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου του εορτασμού του ΟΧΙ
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
Στις 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, ενώ η παρέλαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.
