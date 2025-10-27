Στη-Θεσσαλονίκη-για-την-παρέλαση-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στις 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, ενώ η παρέλαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

- sofokleous10.gr

