Στις-10-Νοεμβρίου-ξεκινά-η-καταβολή-του-προμερίσματος-του-ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Eurobank θα είναι η πληρώτρια τράπεζα για το προσωρινό μέρισμα της χρήσης 2025, η καταβολή του οποίου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025. Η ενημέρωση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 σχετικά με την αποκοπή και πληρωμή του μερίσματος.
Η ανακοίνωση:
«Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσης σχετικά με την «Γνωστοποίηση αποκοπής και πληρωμής του προσωρινού μερίσματος», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πληρώτρια Τράπεζα για την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 που θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 10.11.2025, αναλαμβάνει η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.».
#ΟΠΑΠ #προμέρισμα #καταβολή #Eurobank