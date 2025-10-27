Στις-10-Νοεμβρίου-ξεκινά-η-καταβολή-του-προμερίσματος-του-ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Eurobank θα είναι η πληρώτρια τράπεζα για το προσωρινό μέρισμα της χρήσης 2025, η καταβολή του οποίου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025. Η ενημέρωση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 σχετικά με την αποκοπή και πληρωμή του μερίσματος.