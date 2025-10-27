ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:-«Η-συμπερίληψη-στον-ευαίσθητο-χώρο-της-εκπαίδευσης-παραμένει-κενό-γράμμα»

Ο αποκλεισμός μαθητή με αυτισμό από τη συμμετοχή του ως σημαιοφόρου στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ύστερα από τροποποίηση του αποτελέσματος της κλήρωσης, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η συμπερίληψη στην εκπαίδευση παραμένει ζητούμενο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το κόμμα της Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι τέτοιου είδους «μεμονωμένα περιστατικά» πηγάζουν από ρατσιστικές αντιλήψεις περί αρτιμέλειας και την τάση απόκρυψης της αναπηρίας, συμβάλλοντας στη διαιώνιση του κοινωνικού στίγματος.

Παράλληλα, προειδοποιεί πως αν δεν ανακληθεί άμεσα ο αποκλεισμός, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα αποδείξει έλλειψη ευαισθησίας για τη διασφάλιση ενός πραγματικά συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβεβαιώνει καθημερινά την εγκατάλειψη της ειδικής αγωγής και της παράλληλης στήριξης, αλλά και του δημόσιου σχολείου συνολικά.

Γίνεται επίσης αναφορά στις τιμωρητικές αξιολογήσεις με πολιτικά κριτήρια, στην έλλειψη δια βίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην απουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών από τα σχολεία, καθώς και στα συνεχή περιστατικά διακρίσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει τέλος ότι σε ένα σύγχρονο κράτος, το σχολείο οφείλει να διδάσκει αποδοχή και συμπερίληψη, να διασφαλίζει ισότιμη συμμετοχή στη μάθηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας για την επίτευξη αυτών των στόχων συνεχίζεται μαζί με το αναπηρικό κίνημα.

