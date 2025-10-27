«Σύγχρονοι-δωσίλογοι»:-ΠΑΣΟΚ-κατά-ΝΔ-για-την-αναπαραγωγή-της-δήλωσης-Δρυμιώτη-«Το-να-είσαι-αριστερός,-έχει-καταλήξει-να-μην-είσαι-Έλληνας»

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η αναπαραγωγή της δήλωσης του Ανδρέα Δρυμιώτη «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας» από την “Ομάδα Αλήθειας”.

Τα είπε όλα pic.twitter.com/EP0PJIimX7 — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 27, 2025

«Τα είπε όλα» σχολιάζει στη λεζάντα η ”Ομάδα Αλήθειας” για τη δήλωση του πολιτικού αναλυτή στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την απουσία των περισσότερων αρχηγών των κομμάτων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη.

Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του.

Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».

Αναμένουμε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της «Ομάδας Αλήθειας».

Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι «προνόμιο» κάποιων ο πατριωτισμός.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».

sofokleous10.gr

