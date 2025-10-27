Τι-αναμένει-η-jp-morgan-για-το-τρίτο-τρίμηνο-των-ελληνικών-τραπεζών

«Συνολικά, δεν αναμένουμε ουσιαστικές εκπλήξεις στις γραμμές αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες», όπως επισημαίνει σε ανάλυση της η JP Morgan. Σε ποιες επιμέρους θεματικές εστιάζει.

«Συνολικά, δεν αναμένουμε ουσιαστικές εκπλήξεις στις γραμμές αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου για τις ελληνικές τράπεζες», όπως επισημαίνει σε ανάλυση της η JP Morgan.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να υποχωρήσουν λιγότερο από 1% σε τριμηνιαία βάση (εξαιρουμένης της Alpha που εκτιμάται στο +1%), λόγω της ετεροχρονισμένης ανατιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση του όγκου των δανείων και τη μείωση του κόστους καταθέσεων.

Οι όγκοι δανείων αν και εποχικά πιο αδύναμοι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, θα μπορούσαν να ενισχύσουν κάποιες ανοδικές προοπτικές για τους ετήσιους στόχους, αν και αυτό φαίνεται σε γενικές γραμμές ήδη αποτιμημένο – όπως επίσης και η ανοδική προοπτική για τους στόχους των προμηθειών σε όλες τις τράπεζες. «Περιμένουμε το ενδιαφέρον της αγοράς να επικεντρωθεί σε δύο κύριους άξονες.

Μη οργανικές κινήσεις για την ενίσχυση των προμηθειών, όπως η πρόσφατη συμφωνία Eurobank–Eurolife, αλλά και ενδεχόμενες ανακοινώσεις συνεργασιών από την Εθνική Τράπεζα ή ενημέρωση για την πρόοδο της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς.

Η προοπτική για τις ετήσιες διανομές (μερίσματα), όπου η JP Morgan βλέπει ανοδικό περιθώριο κυρίως για την Εθνική και, σε μικρότερο βαθμό, για τη Eurobank και την Alpha.

Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση «overweight για όλες τις ελληνικές τράπεζες και την προτίμησή της για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα έως το τέλος του 2025. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σε 7,6x P/E και 1,1x TBV για το 2027, με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 15,2% (15,6% εξαιρουμένης της Alpha).

Για την Alpha Bank, αναμένεται ένα ήπιο τρίτο τρίμηνο, με πιθανό ανοδικό περιθώριο για το payout, ζήτημα που θα απασχολήσει περισσότερο στο τέταρτο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη τρίτου τριμήνου (προ one off) αναμένονται στα 213 εκατ. είναι σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις του - consensus. Οι όγκοι αναμένεται να είναι πιο αδύναμοι σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, αλλά με επιτάχυνση στο τέταρτο τρίμηνο. «Παραμένουμε ελαφρώς θετικοί ως προς τον στόχο της πιστωτικής επέκτασης των 2 δισ. ευρώ για το έτος, αν και δεν θεωρούμε ότι το upside είναι ουσιαστικό. Αναμένουμε τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία σε τριμηνιαία βάση (εκτίμηση JPM: +1% QoQ), υποστηριζόμενα από τη χαμηλότερη ευαισθησία στα επιτόκια. Οι προμήθειες αναμένεται να υποχωρήσουν περίπου 4% σε τριμηνιαία βάση (λόγω βάσης σύγκρισης), ενώ τα λειτουργικά έξοδα προβλέπεται να αυξηθούν περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση. Το βασικό σενάριο του οίκου παραμένει για συνολική διανομή 50% για το 2025, ωστόσο –ανάλογα με το τελικό επίπεδο του CET1– ενδέχεται να υπάρξει ανοδικό περιθώριο προς το 60%, αν και αυτό πιθανότατα θα είναι θέμα των αποτελεσμάτων του τετάρτου τριμήνου.

Ως προς τη Eurobank τα βλέμματα θα στραφούν σε τυχόν νέα μηνύματα σχετικά με τη συμφωνία για τη Eurolife. Για το τρίτο τρίμηνο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα ανακοινωμένα καθαρά κέρδη θα φτάοσυν τα 342 εκατ., σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του - consensus, ενώ αναμένονται σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους (NII), ελαφρώς χαμηλότερα έσοδα από προμήθειες σε τριμηνιαία βάση, αύξηση λειτουργικών εξόδων κατά περίπου 1,5% σε τριμηνιαία βάση, και σταθερές προβλέψεις απομείωσης. Το upside στον στόχο εσόδων από προμήθειες για το 2025 (στα 740 εκατ.) φαίνεται ήδη ενσωματωμένο στην αποτίμηση, ενώ οι όγκοι δανείων αναμένεται να κινηθούν ικανοποιητικά, σε ευθυγράμμιση με την καθαρή πιστωτική επέκταση του δευτέρου τριμήνου ύψους +1 δισ. ευρώ.

«Αναμένουμε ότι η αγορά θα εστιάσει σε οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή σχόλια σχετικά με τη συμφωνία Eurolife, αν και ένα πιο αναλυτικό πλάνο πιθανότατα θα παρουσιαστεί με τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου ή του πρώτου τριμήνου 2026. Για το 2025, εκτιμούμε συνολική διανομή 60%, έναντι καθοδήγησης >50% από τη διοίκηση. Η αγορά κινείται επίσης γύρω στο 60%, και δεν βλέπουμε σαφές ανοδικό περιθώριο για φέτος μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Eurolife — συνεπώς, δεν αναμένουμε σημαντική αντίδραση ακόμη και αν υπονοηθεί ένα πιο συγκεκριμένο επίπεδο διανομής άνω του 50% κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης».

Για το τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη της ΕΤΕ αναμένονται στα 278 εκατ. ευρώ όπως εκτιμά η JP Morgan, περίπου 2% υψηλότερα από το - consensus, λόγω χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή σε επίπεδο κέρδους προ φόρων (PBT). «Αναμένουμε εποχικά ασθενέστερο τρίτο τρίμηνο ως προς τους όγκους, με ισχυρότερη τάση στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) προβλέπεται να υποχωρήσουν οριακά σε τριμηνιαία βάση, λόγω καθυστερημένης αναπροσαρμογής αποδόσεων ενεργητικού, η οποία αντισταθμίζεται μερικώς από χαμηλότερο κόστος καταθέσεων. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμό υψηλής μονοψήφιας ανόδου σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα εκτιμώνται +6% ετησίως. Βλέπουμε περιθώριο βελτίωσης σε σχέση με τον ετήσιο στόχο του CoR (κόστος κινδύνου) των 45 μ.β., καθώς μοντελοποιούμε 41 μ.β. (έναντι 43 μ.β. του - consensus)».

Η JP Morgan αναμένει πιο σαφείς ενδείξεις ότι η τελική διανομή (payout) για το 2025 ενδέχεται να κινηθεί άνω του 60%, πιθανότερα κοντά στο 70%. Αν και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ήδη ενσωματωμένο στις προσδοκίες της αγοράς, θα μπορούσε να εκληφθεί θετικά. Το θέμα αυτό αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς η Εθνική Τράπεζα ενδέχεται σύντομα να ανακοινώσει ενέργειες στον τομέα του bancassurance – είτε μέσω στρατηγικής συνεργασίας είτε μέσω απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού – σύμφωνα με πρόσφατες φήμες της αγοράς, όπως αναφέορυν οι αναλυτές.