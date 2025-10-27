Τραμπ:-Κοντά-σε-εμπορική-συμφωνία-ΗΠΑ-και-Κίνα

Καθώς ετοιμάζεται να συναντήσει, την Πέμπτη, στη Νότια Κορέα, τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο είναι έτοιμες να «καταλήξουν» σε εμπορική συμφωνία.

«Σέβομαι πολύ τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία από τη Μαλαισία. «Έχουμε την Κίνα που έρχεται και θα είναι πολύ ενδιαφέρον», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ εκτίμησε παράλληλα ότι μπορεί να υπογράψει μια τελική συμφωνία για το TikTok την Πέμπτη.

Χθες έγινε γνωστό ότι οι εμπορικές διαπραγμεύσεις ανάμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους διαπραγματευτές.

είαν επιτυχή κατάληξη. «Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για να συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, μετά από δύο ημέρες εμπορικών διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος υφυπουργός Εμπορίου, Λι Τσενγκγκάνγκ, δήλωσε ότι «οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συναίνεση» σχετικά με πιθανές λύσεις στα ζητήματα που έχουν κλονίσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι συνομιλίες κάλυψαν μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των εξαγωγών, των παρατάσεων της αναστολής των δασμών και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης, σύμφωνα με τους Μπέσεντ και Λι. Συζήτησαν επίσης τις αγορές γεωργικών προϊόντων, την πρόσβαση σε σπάνιες γαίες που είναι κρίσιμες για την κατασκευή πολλών προϊόντων- από αυτοκίνητα μέχρι μαχητικά αεροσκάφη- το TikTok και τη συνολική σχέση ΗΠΑ-Κίνας, δήλωσε ο Μπέσεντ.

Διαβάστε ακόμα:

→ ΗΠΑ – Κίνα: Πλαίσιο συμφωνίας για να αποτραπούν πρόσθετοι δασμοί 100%