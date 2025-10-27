Υπερταμείο: Γιατί βρέθηκε ο Γ. Παπαχρήστου στη σύνοδο με τα 50 funds των 50 τρισ. δολαρίων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γ. Παπαχρήστου, βρέθηκε στην ετήσια Σύνοδο του One Planet Sovereign Wealth Fund παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν. Η ατζέντα για την ορθολογική διαχείριση πόρων, ενίσχυση της ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές όπως data centers, και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στην 8η ετήσια Σύνοδο του δικτύου One Planet Sovereign Wealth Fund (OPSWF) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα παρουσία του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου. Στη Σύνοδο έλαβαν μέρος επικεφαλής από 43 εθνικά επενδυτικά ταμεία, όπως π.χ. από τον «πλούσιο» Αραβικό κόσμο, την Ευρώπη και αλλού, όπως και θεσμικούς επενδυτές (π.χ. BlackRock και άλλα αναλόγου βεληνεκούς funds), που διαχειρίζονται συνολικά χαρτοφυλάκια άνω των 48 τρισ. δολαρίων. Η ατζέντα αφορούσε, μεταξύ άλλων, στην ορθολογική διαχείριση των πόρων, την ενίσχυση της ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές όπως είναι για παράδειγμα τα data centers, αλλά και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο OPSWF ιδρύθηκε το 2017 υπό την αιγίδα του Εμανουέλ Μακρόν και έχει στόχο να κινητοποιήσει κρατικά επενδυτικά ταμεία και θεσμικούς επενδυτές προς βιώσιμες επενδυτικές πρωτοβουλίες, ευθυγραμμισμένες με τους κλιματικούς στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Όπως αναφέραμε, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα εθνικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, όπως του Άμπου Ντάμπι, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας, ενώ το Υπερταμείο είναι ενεργό μέλος από τον Απρίλιο του 2021.

Η ατζέντα

Όπως είπαμε και στην αρχή, η φετινή Σύνοδος επικεντρώθηκε στη δημιουργία βιώσιμης αξίας και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, την ορθολογική διαχείριση πόρων, την ενίσχυση της ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές όπως data centers, και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε στα έργα και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπερταμείο για τη βιώσιμη μετάβαση του ομίλου, των θυγατρικών του και της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Όπως το Pharos, το πρώτο εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα που θα τεθεί σε λειτουργία το 2026, τη μείωση κατά 15% του ανθρακικού αποτυπώματος του Υπερταμείου και των θυγατρικών του την περίοδο 2021-2024, την εξασφάλιση 10 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για την υλοποίηση έργων cold ironing σε τέσσερα περιφερειακά λιμάνια (Λαύριο, Καβάλα, Ραφήνα και Κέρκυρα), την εκπόνηση master plan για την απανθρακοποίηση της ελληνικής ακτοπλοΐας και τα έργα ΑΙΓΙΣ και Anti Nero της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Κατά τις εργασίες της Συνόδου συζητήθηκαν, επίσης, οι θέσεις του OPSWF σχετικά με τον κανονισμό Ταξινομίας της Ε.Ε. και οι μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε αναπτυσσόμενες αγορές. Σύμφωνα με μελέτες του δικτύου OPSWF, την επόμενη πενταετία στην Αφρική μπορούν να υλοποιηθούν έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 131 GW, σχεδόν τετραπλάσιας ισχύος από εκείνη των έργων που έχουν κατασκευαστεί και τεθεί σε λειτουργία τα προηγούμενα 14 έτη.