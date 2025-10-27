Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία έχει κατανοήσει τη θέση της Ελλάδας – Με casus belli και γκρίζες ζώνες δεν μπαίνει στο SAFE

«Η Τουρκία έχει κατανοήσει τη θέση της Ελλάδας. Με casus belli και γκρίζες ζώνες δεν μπαίνει στο SAFE», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤNews το πρωί της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου εξήγησε ότι «η αρχική πρόθεση των Ευρωπαίων ήταν οι αποφάσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στον μηχανισμό SAFE και τη νομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία», ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «χάρη στις προσπάθειες της Ελλάδας, και ειδικά του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συνεπικουρούμενου από την Υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, επετεύχθη η αρχή της ομοφωνίας».

«Πρακτικά, όποια τρίτη χώρα θέλει να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ και να λάβει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια, χρειάζεται τη συγκατάθεση όλων των κρατών-μελών», επεσήμανε, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα, δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκαθαρίσει ότι όσο η Τουρκία έχει στο τραπέζι το casus belli και τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, δεν πρόκειται να ενταχθεί στον μηχανισμό και να λάβει πόρους από τα κοινά αμυντικά κονδύλια».

Ο Βουλευτής Σερρών τόνισε ότι η Άγκυρα «έχει αντιληφθεί τη σαφήνεια της ελληνικής θέσης», επισημαίνοντας ότι «οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Φιντάν, με μια σχετική ευελιξία στο θέμα των 12 μιλίων, που συνδέεται με το casus belli, είναι ενδεικτικές της πίεσης που δέχεται η Άγκυρα». Ωστόσο, όπως είπε, «η Ελλάδα συνεχίζει να έχει σταθερή στάση: τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν συζητούνται με κανέναν. Η χώρα μας διατηρεί αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όποτε το κρίνει εθνικά ωφέλιμο και σκόπιμο».

Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά της Τουρκίας, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε πως «ο δρόμος της Άγκυρας προς τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων μόνο ευθύγραμμος δεν είναι». Όπως εξήγησε, «η Τουρκία συζητά με τη Γερμανία για Eurofighter, εξετάζει μεταχειρισμένα αεροσκάφη από το Κατάρ, ενώ το θέμα των F-35 έχει “παγώσει” λόγω των κυρώσεων για τους ρωσικούς πυραύλους S-400».

«Ακόμα κι αν η συμφωνία για τα F-16 με τις ΗΠΑ υπογραφόταν σήμερα, η Τουρκία θα χρειαστεί τουλάχιστον πέντε χρόνια για να παραλάβει το πρώτο αεροσκάφος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται – η Ελλάδα έχει θωρακίσει υποδειγματικά τις Ένοπλες Δυνάμεις της και αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση και νηφαλιότητα».