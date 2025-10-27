lamda-development:-41,5%-περιθώριο-ανόδου-στο-ελληνικό-mega-project

Για τη Lamda Development (ΛΑΜΔΑ) η Eurobank Equities επαναβεβαιώνει τη σύσταση “Buy” ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 10,70 ευρώ από 9,50 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 41,5% (!) από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η ανάλυση χαρακτηρίζει το Ellinikon ως “πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο έργο“, με ρευστότητα 1,3 δισ. ευρώ έναντι 744 εκατ. ευρώ δαπανών έως το α’ εξάμηνο του 2025, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της Lamda να προχωρά χωρίς εξωτερικές αυξήσεις κεφαλαίου.

Παρά τις καθυστερήσεις σε επιμέρους έργα λόγω ελλείψεων εργατικού δυναμικού και των νέων πολεοδομικών κανονισμών, η Eurobank εκτιμά αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA στα 185 εκατ. ευρώ το 2025 (+8%), ενώ το καθαρό κέρδος θα φτάσει τα 202 εκατ. ευρώ, με το Ellinikon να συνεισφέρει περίπου το 25%.

Η έκθεση προβλέπει ονομαστική αξία δημιουργίας 2 δισ. ευρώ από το Ellinikon, με τα περιθώρια κέρδους στα οικιστικά έργα να κυμαίνονται από 34% έως 37%, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) αναμένεται να ξεπεράσει τα 11,5 ευρώ ανά μετοχή έως το 2027.

Η Lamda συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από τα 8 ευρώ παρά τη σημαντική πρόοδο στα έργα “Little Athens“, “Riviera Tower” και “Riviera Galleria“. Με εύλογο δείκτη μόχλευσης (Net Debt/EBITDA 2,4x) και επιτόκιο δανεισμού κοντά στο 4%, η Eurobank θεωρεί ότι το ρίσκο εκτέλεσης αντισταθμίζεται από τη μακροπρόθεσμη υπεραξία που ενσωματώνει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας.

Διαγραμματικά η μετοχή ακουμπάει για άλλη μία φορά τον ανοδικό στροφέα στα 7,20 με 7,30 ευρώ. Τις προηγούμενες ακολούθησε ανοδική εκτίναξη.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

