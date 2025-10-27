metlen:-Ανατολικό-άνοιγμα-με-δυτική-αξία

Η Metlen Energy & Metals (MTLN) επιβεβαιώνει τον διεθνή της προσανατολισμό με τη στρατηγική συμφωνία που υπέγραψε με την κορεατική HRE, για την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 42 MW στη Νότια Κορέα.

Η συμφωνία, που περιλαμβάνει πέντε έργα σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη και ετήσια παραγωγή άνω των 60 GWh, συνδέεται με μακροχρόνια PPAs με κορυφαίους κορεατικούς ομίλους. Επίσης η συνεργασία Metlen – HRE ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικά έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και “πράσινα” data centers, τοποθετώντας τη Metlen ως έναν από τους ελάχιστους ευρωπαϊκούς ομίλους με ενεργή παρουσία στην αγορά της Ανατολικής Ασίας.

Παράλληλα, η 10ετής συμφωνία PPA με την ENGIE για 235 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του τομέα M Renewables, ο οποίος εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα κερδοφορίας.

Με τη Citi να διατηρεί σύσταση “Buy” και τιμή-στόχο 52 ευρώ (με ανοδικό σενάριο στα 80 ευρώ) και την Axia να προβλέπει EBITDA 1,25 δισ. ευρώ για το 2025, η Metlen χτίζει μεθοδικά ένα διεθνές ενεργειακό και μεταλλουργικό χαρτοφυλάκιο που τη μεταμορφώνει σε στρατηγικό ευρωπαϊκό παίκτη της ενεργειακής μετάβασης.

Εδώ διαγραμματικά το σημείο-κλειδί ανοδικής εκτίναξης είναι η τμήση της ζώνης αντίστασης στα 45 με 45,60 ευρώ.

