tυφώνας-Μελίσσα:-Η-ισχυρότερη-καταιγίδα-του-2025-«σφυροκοπά»-την-Τζαμάικα,-δείτε-live-εικόνα

Ο τυφώνας Μελίσσα είναι πλέον η ισχυρότερη καταιγίδα στον πλανήτη για το 2025. Ο τυφώνας κατηγορίας πέντε απειλεί με καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Τρεις άνθρωποι στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία σκοτώθηκαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο τυφώνας βρίσκεται 241 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον της Τζαμάικα, αλλά ήδη έντονη βροχόπτωση και ισχυροί άνεμοι έχουν εκδηλωθεί στο νησί. Η ταχύτητα των ανέμων κυμαίνεται από 62 έως 117 χιλιόμετρα ανά ώρα με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κύματα που θα φτάσουν περί τα τέσσερα μέτρα. Οι πιο ισχυροί άνεμοι που φτάνουν σε επίπεδα τυφώνα εξακολουθούν να φυσούν πάνω από τον ωκεανό, προς το παρόν. Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να «χτυπήσουν» το νησί προς τα ξημερώματα.

Δείτε live εικόνα από την Τζαμάικα:

Η νότια ακτή της Τζαμάικα θα πληγεί πρώτα και τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν σταδιακά σε μεγάλο μέρος του νησιού. Ο τυφώνας είναι πιθανό να χάσει λίγο από τη δύναμή του πριν φτάσει στην ξηρά. Ακόμα και έτσι, θα μπορούσε ωστόσο να έχει ανέμους τυφώνα κατηγορίας 5 με ταχύτητα περίπου 257 χιλιομέτρων.

Η πορεία του τυφώνα:

«Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα»

Μετά την Τζαμάικα, η Μελίσσα θα συνεχίσει την πορεία της προς τη νοτιοανατολική Κούβα και τις Μπαχάμες μέχρι την Τετάρτη.

Η μετεωρολόγος του CBS News, Νίκι Νόλαν, υπογράμμισε ότι «οι καταστροφικοί άνεμοι, η ανύψωση της θάλασσας και οι πλημμύρες θα επιδεινωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας στην Τζαμάικα». Οι Αρχές έχουν ήδη σημάνει συναγερμό, ενώ ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Καταστροφών, Ντέσμοντ ΜακΚένζι, προειδοποίησε: «Θέλω να καλέσω όλους τους Τζαμαϊκανούς να πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά. Μην ρισκάρετε με τη Μελίσσα».

Περίπου 1.000 μέλη του αμερικανικού στρατού απομακρύνθηκαν προληπτικά από τη ναυτική βάση του Γκουαντάναμο, ενώ πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μετακινήθηκαν εκτός της πορείας του τυφώνα, παραμένοντας ωστόσο σε ενεργό επιχειρησιακό καθεστώς.

Η Μελίσσα έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην Καραϊβική: τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένας ακόμη αγνοείται. Στη Δομινικανή Δημοκρατία περισσότερα από 750 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και πάνω από 3.700 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους. Οι πλημμύρες έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε τουλάχιστον 48 κοινότητες, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά σε τέσσερις επαρχίες που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό».

Ο επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα, Έβαν Τόμσον, δήλωσε ότι η Μελίσσα «θα μπορούσε να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δεκαετίες», προειδοποιώντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα καθυστερήσουν σημαντικά λόγω κατολισθήσεων, πλημμυρών και αποκλεισμένων δρόμων.