tesla:-Στα-«πρόθυρα»-να-χάσει-τον-Μασκ-εάν-απορριφθεί-το-πακέτο-αποδοχών-ύψους-1-τρισ.-δολαρίων

«Χωρίς τον Έλον, η Tesla θα μπορούσε να χάσει σημαντική αξία, καθώς η εταιρεία μας ενδέχεται να μην εκτιμάται πλέον για αυτό που στοχεύουμε να γίνουμε», τόνισε η πρόεδρος του ΔΣ της Tesla Ρόμπιν Ντένχολμ.

Προειδοποίηση εξέδωσε η πρόεδρος του ΔΣ της Tesla Ρόμπιν Ντένχολμ σε επιστολή της πως ο Έλον Μασκ θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας εάν δεν εγκριθεί το προτεινόμενο πακέτο αποδοχών του ύψους 1 τρισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το CNBC, η Ντένχολμ δήλωσε πως η θέση του Μασκ είναι «καθοριστική» για το μέλλον της εταιρείας, η οποία ξεπερνά το στάδιο-χαρακτηρισμό του «ακόμα ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων» και εστιάζει πλέον στην κατασκευή πλήρους αυτόνομων οχημάτων, ενώ βρίσκεται σε ένα «σημαντικό σημείο καμπής», με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

«Χωρίς τον Έλον, η Tesla θα μπορούσε να χάσει σημαντική αξία, καθώς η εταιρεία μας ενδέχεται να μην εκτιμάται πλέον για αυτό που στοχεύουμε να γίνουμε», τόνισε.

Παρά τις εσωτερικές «αναταραχές», η μετοχή της Tesla ενισχύεται πάνω από 3% στη Wall Street.

Η έκκληση αυτή έρχεται πριν από την ετήσια συνέλευση της 6ης Νοεμβρίου, με το διοικητικό συμβούλιο της Tesla να έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες επικρίσεις ότι δεν ενεργεί προς το συμφέρον των μετόχων και εμπειρογνώμονες σε θέματα διακυβέρνησης να αμφισβητούν την ανεξαρτησία και την εποπτεία επί της επιρροής του Μασκ.

Το προτεινόμενο σχέδιο που βασίζεται στην απόδοση σχεδιάστηκε για να διατηρήσει και να παρακινήσει τον Μασκ να συνεχίσει να ηγείται της Tesla για τουλάχιστον άλλα επτάμισι χρόνια, ανέφερε η Ντένχολμ.

Ειδικότερα, αποτελείται από 12 δόσεις μετοχών που θα παραχωρηθούν από την Tesla στον Μασκ, εάν η εταιρεία πετύχει τους στόχους της. Επιπλέον, θα δώσει στον Μασκ αυξημένη δύναμη ψήφου στην εταιρεία, κάτι που έχει ζητήσει ο ίδιος δημοσίως επανειλημμένα το τελευταίο έτος.

Η παραχώρηση περισσότερων από 425 εκατ. επιπλέον μετοχών θα ανέβαζαν το ποσοστό του Μασκ στην αυτοκινητοβιομηχανία από 13% επί του παρόντος σε περίπου 25%.

Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν αντιταχθεί στο συγκεκριμένο πακέτο αποδοχών τις τελευταίες ημέρες, με την Institutional Shareholder Services να συνιστά την απόρριψή του.

Υπενθυμίζεται ότι τα οικονομικά μεγέθη της Tesla ήταν σε μεγάλο βαθμό απογοητευτικά, με τα κέρδη να μην ανταποκρίνονται στις εκτιμήσεις παρά τις παραδόσεις οχημάτων που χτύπησαν ρεκόρ. Τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 40% το τρίτο τρίμηνο, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις στην επιχείρηση ηλεκτρικών οχημάτων που πλήττεται από τις μεταβαλλόμενες πολιτικές των ΗΠΑ.