Έξι-χρόνια-μετά-τον-εφιάλτη-στην-tate-modern-του-Λονδίνου,-το-αγόρι-που-είχε-πέσει-από-ύψος-30-μέτρων-μπορεί-να-τρέχει-και-να-κολυμπά

Έξι χρόνια μετά τον εφιάλτη που έζησε στην πινακοθήκη Tate Modern του Λονδίνου, το αγόρι που έπεσε από τον 10ο όροφο ενός μπαλκονιού της διάσημης εγκατάστασης μπορεί πλέον να τρέχει και να κολυμπά, έστω και σε περιορισμένες αποστάσεις, όπως αποκάλυψε η οικογένειά του. Ο δράστης της επίθεσης, ο 17χρονος τότε Τζόντι Μπράβερι, εκτίει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 15 ετών για την απόπειρα δολοφονίας του παιδιού.

Το παιδί από τη Γαλλία, το οποίο οι γονείς του αποκαλούν «ο μικρός μας ιππότης», ήταν μόλις έξι ετών όταν, τον Αύγουστο του 2019, κάνοντας διακοπές στο Λονδίνο με την οικογένειά του, σπρώχτηκε και έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων. Η πτώση του προκάλεσε σοβαρά τραύματα — αιμορραγία στον εγκέφαλο και πολλαπλά κατάγματα — και οι γιατροί τότε φοβούνταν ότι θα μείνει μόνιμα καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Στην τελευταία ενημέρωση για την κατάστασή του, η οικογένεια ανακοίνωσε ότι το 12χρονο, σήμερα, αγόρι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και μπορεί να κινείται – έστω και περιορισμένα – χωρίς βοήθεια. «Ο μικρός μας ιππότης είχε από καιρό θέσει ως στόχο να μπορέσει ξανά να τρέχει, να πηδά και να κολυμπά. Δεν το κάνει όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, φυσικά, αλλά δεν μπορούμε να περιγράψουμε διαφορετικά αυτό που κάνει παρά ως τρέξιμο, άλμα και κολύμβηση», ανέφεραν οι γονείς του. «Το κάνει διαφορετικά, μόνο για λίγα μέτρα ή σε μικρό ύψος, αλλά είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Είμαστε ευτυχισμένοι που έφτασε σε αυτό το στάδιο πριν από την επόμενη επέμβαση».

Νέο χειρουργείο στις αρχές του επόμενου έτους

Η οικογένεια δήλωσε ότι η νέα χειρουργική επέμβαση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του επόμενου έτους, θα τον κρατήσει ακίνητο για δύο μήνες, ωστόσο οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι θα ανακτήσει ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα μετά τη θεραπεία. «Ο χειρουργός βασίζεται σε όλη την πρόοδο που έχει σημειώσει μέχρι τώρα για να του δείξει τα οφέλη που θα έχει και πόσο καλύτερα θα τα καταφέρει στη συνέχεια», εξήγησαν οι γονείς.

Παρά τη σημαντική βελτίωση, το παιδί εξακολουθεί να έχει περιορισμένη μνήμη, αν και, σύμφωνα με την οικογένειά του, η «γνωστική του αντοχή» αυξάνεται σταδιακά. Το καλοκαίρι συμμετείχε σε κατασκήνωση στα βουνά μαζί με παιδιά που δεν μιλούσαν γαλλικά — «εκεί μπόρεσε να εξασκήσει τα αγγλικά του και να παίξει λίγο τον ρόλο του καθηγητή γαλλικών», είπαν οι γονείς του.

Η οικογένεια αποκάλυψε επίσης ότι ένας ψυχοκινητικός θεραπευτής εργάζεται με το παιδί για να το βοηθήσει να σταματήσει να σφίγγει το αριστερό μέρος του σώματός του, κάτι που του προκαλεί πόνο, ενώ χρειάζεται δέκα διαφορετικές συνεδρίες αποκατάστασης κάθε εβδομάδα. Οι γονείς αναζητούν τώρα νέο σχολείο που θα του επιτρέψει να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα ενός, προσαρμοσμένου στα δικά του δεδομένα, προγράμματος και παράλληλα να συνεχίζει τις θεραπείες του.

«Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μετακομίσουμε ξανά, ώστε ο γιος μας να διατηρήσει τις πιθανότητές του για περαιτέρω πρόοδο», πρόσθεσαν.

Η σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε μετά το περιστατικό του 2019 έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 477.000 λίρες για τη μακροχρόνια αποκατάστασή του.

