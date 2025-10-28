Αλληλοκατηγορίες Ισραήλ – Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας: Έντεκα νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα

«Κύμα» βομβαρδισμών από ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας. «Η κατοχή βομβαρδίζει τώρα τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιθέσεις, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ υπάρχουν και τραυματίες από τις επιδρομές. Οι επιδρομές έπληξαν μεταξύ άλλων την αυλή του νοσοκομείου αλ – Σίφα, τη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης της Γάζας και τμήματα των Χαν Γιούνις και Ντέιρ αλ-Μπάλαχ. Σύμφωνα με μαρτυρίες από την περιοχή, τα ισχυρότερα πλήγματα φαίνεται να επικεντρώθηκαν στην Πόλη της Γάζας.

Στη συνοικία Αμάλ, δυτικά της Χαν Γιουνές, νεκροί είναι δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Τέσσερις άνθρωποι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας που ανήκε στην οικογένεια αλ-Μπάνα στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά του ένα παιδί και ένα βρέφος, τραυματίσθηκαν κατά την επιδρομή αυτή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.

Η απόφαση Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων. Η συμφωνία εκεχειρίας ισχύει μόλις για τρεις εβδομάδες, καθώς επετεύχθη στις 10 Οκτωβρίου. Από τότε, τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις.

Η Χαμάς αρνείται κάθε σχέση με το περιστατικό στη Ράφα

Η Χαμάς πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, κατά το οποίο ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά, τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στην ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι «η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας… Η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών» και καλεί τους διαμεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις «επικίνδυνες παραβιάσεις».

Υποβαθμίζει το γεγονός ο Τζέι Ντι Βανς

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί.

«Θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη του IDF. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν».

Κατζ: Η Χαμάς «θα πληρώσει πολλαπλά» για την επίθεση σε στρατεύματα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.