Αρνητικά-πρόσημα-στις-ευρωπαϊκές-αγορές,-με-το-βλέμμα-στη-fed

Πτωτικά άνοιξαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη (28/10), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διαπραγματευόταν 0,2% χαμηλότερα, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να διαπραγματεύονται σε αρνητικό έδαφος

Οι κινήσεις σηματοδοτούν μια αντιστροφή από την προηγούμενη συνεδρίαση, κατά την οποία οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο εν μέσω ελπίδων για αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.

O γερμανικός δείκτης DAX υποχωρεί κατά 0,45%, ενώ ο γαλλικός CAC κατά 0,18%.

Θετικό, έστω και οριακά, είναι αντίθετα το πρόσημο στον βρετανικό FTSE 100.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός MIB χάνει 0,10% ενώ στην Ισπανία ο IBEX κερδίζει 0,19%.