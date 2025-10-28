Ασιατικές-αγορές:-Απώλειες-στο-φόντο-της-επίσκεψης-Τραμπ-στην-Ιαπωνία

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ιαπωνία και τη συνάντησή του με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της χώρας Σαναέ Τακαΐτσι.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο μετά την άφιξή του στο Τόκιο τη Δευτέρα και θα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα έχει συνομιλίες με την Τακαΐτσι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε από το ιστορικό υψηλό του την Τρίτη κατά 0,58% στις 50.219,18 μονάδες, ενώ ο ευρύς Topix υποχώρησε κατά 1,18% και έκλεισε στις 3.285,87 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας επίσης υποχώρησε από το ιστορικό υψηλό του με απώλειες 0,8% στις 4.010,41 μονάδες.

Ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε οριακή άνοδο, κλείνοντας την ημέρα στις 903,3 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο του 2024.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξής της σε διάστημα άνω του ενός έτους.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,48% για να κλείσει στις 9.012,5.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,51%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έχασε επίσης 0,48%.