Δηλώσεις-ΦΠΑ:-Νέες-κατηγορίες-επιχειρήσεων-στο-νέο-καθεστώς-υποβολής

Τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στη μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις που προχώρησαν σε έναρξη εργασιών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου τον Ιούλιο για 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε πρώτη φάση, με έναρξη εργασιών από 1/1/2024 έως 31/3/2025, ήδη από την 1η Οκτωβρίου έρχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στο ίδιο καθεστώς και οι παραπάνω επιχειρήσεις.

Η πρώτη κατηγορία επιχειρήσεων που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο καθεστώς μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ήταν ανεξάρτητα από το αν τηρούσαν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τριμηνιαία υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, μετά την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο της μηνιαίας δήλωσης ΦΠΑ επιστρατεύτηκε σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο των εποχικών επιχειρήσεων που δημιουργούνται πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου και εξαφανίζονται λίγο πριν τη λήξη αυτής, χωρίς να καταβάλλουν τον ΦΠΑ που έχουν εισπράξει.

Από τον Οκτώβριο επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως 31.12.2023 και τριμηνιαία υποβολή δηλώσεων, μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε μηνιαία φορολογική περίοδο.

Η δήλωση επιλογής μηνιαίας φορολογικής περιόδου υποβάλλεται από τους φορολογούμενους μέχρι την προτελευταία εργάσιμη του 1ου ή 4ου ή 7ου ή 10ου μήνα, κατά περίπτωση, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η διαδικασία της υποβολής

Η ισχύς της επιλογής μηνιαίας φορολογικής περιόδου ξεκινά από την 1η ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης επιλογής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση 12 μηνών.

Η υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Σε αρκετές περιπτώσεις η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές του ΦΠΑ, αποφεύγοντας την συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: