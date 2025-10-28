Εγρήγορση-για-τις-παρελάσεις-σε-Σύνταγμα-και-περιφέρεια

Της -

Στη μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στρέφεται η προσοχή σήμερα, στον απόηχο της σύγκρουσης που προκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα η σφοδρή αντιπαράθεση με επίκεντρο την κυβερνητική τροπολογία για αλλαγή του πλαισίου και των αρμοδιοτήτων γύρω από το μνημείο και τον χώρο μπροστά από αυτό.

«Ο νόμος θα εφαρμνοστεί» διεμήνυσε χθες προς κάθε κατεύθυνση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «άρα είναι σε εφαρμογή». Πρόσθεσε ότι «η Ελληνική Αστυνομία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα εξαιρείται κανείς» και διευκρίνισε ότι «Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο, συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την Ελληνική Αστυνομία. Το ξαναλέω, όλα αυτά θα τα δούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες να εφαρμόζονται».

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αποτελούν σαφές μήνυμα της κυβέρνησης ότι δεν θα επιτραπεί στο εξής η επανάληψη καταστάσεων που πρόσφατα είδαμε στον χώρο μπροστά από το μνημείο. Μένει να φανεί εάν σήμερα, με αφορμή τη μαθητική παρέλαση, επιχειρηθεί κάποιου είδους ακτιβιστική ενέργεια στο σημείο και πως θα αντιδράσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η αστυνομία. Η πρόεδρος της Πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε αναφέρει στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της τροπολογίας, ότι η ίδια θα βρεθεί στο σημείο μαζί με συγγενείς των θυμάτων.

Στον απόηχο της επίθεσης που δέχθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης στα Χανιά, υπάρχει προβληματισμός αν επιδιώκεται στοχευμένα και οργανωμένα να επικρατήσει μια κλιμάκωση της έντασης. Ο κ. Παύλος Μαρινάκης ανέφερε χθες ότι «ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσουμε τέτοιες μέρες διχασμού: της πάνω και της κάτω πλατείας, των αγανακτισμένων».

Η προσοχή στρέφεται και σε ένα δεύτερο μέτωπο, αυτό των αγροτικών κινητοποιήσεων, που δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σήμερα, με επίκεντρο τις παρελάσεις σε κάθε περιοχή της χώρας. Οι καθυστερήσεις στην πληρωμή επιδοτήσεων ως αποτέλεσμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πρόσθετων ελέγχων που έχουν απαιτήσει οι ευρωπαϊκές Αρχές και η αβεβαιότητα για το πότε τελικά θα καταβληθούν, σε συνδυασμό με την αδυναμία να ελεγχθεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων, που έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή στον κτηνοτροφικό πληθυσμό, προκαλούν κλιμακούμενες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.

