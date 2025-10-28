Ζαχαράκη:-Δεν-θα-καταργηθούν-άμεσα-οι-Πανελλήνιες,-έως-τις-3-Νοεμβρίου-η-τρίτη-φάση-για-τους-αναπληρωτές

Για τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της εκπαίδευσης μίλησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, αναφερόμενη στα κενά θέσεων εκπαιδευτικών, τα προγράμματα σπουδών, το εθνικό απολυτήριο, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αλλά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Συνεχίζουμε τις Πανελλαδικές εξετάσεις, δεν θα υπάρξει αλλαγή εν κινήσει, ανέφερε η υπουργός. Θα έχουμε ένα σώμα αξιολογητών, μία εμπλουτισμένη τράπεζα θεμάτων, συμπλήρωσε η κ. Ζαχαράκη.

Η υπουργός εξήγησε ότι οι δημογραφικές μεταβολές και η αύξηση των διαφορετικών τύπων σχολείων έχουν επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία κάλυψης των κενών, σημειώνοντας ότι παρά τις πρόσθετες πιστώσεις από το υπουργείο Οικονομικών, παραμένουν ακόμη θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Όπως τόνισε, «μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η τρίτη φάση των αναπληρωτών», ενώ εκτίμησε ότι οι κενές θέσεις ανέρχονται περίπου σε 3.500.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ακόμη ότι ο θεσμός της παράλληλης στήριξης παρουσιάζει θεαματική αύξηση, αντανακλώντας –όπως είπε– τη βελτίωση της πρόσβασης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπογράμμισε επίσης πως «ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς έχει διοριστεί μετά το 2020», ενώ αυτή τη στιγμή υπηρετούν στα σχολεία της χώρας περίπου 36.000 αναπληρωτές.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κ. Ζαχαράκη είπε: «Φέτος ξέρετε ότι εγκρίναμε, όπως και οι προκάτοχοί μου, όλα τα ολιγομελή τμήματα. Τι σημαίνει αυτό; Μικρά τμήματα παντού στην Ελλάδα.

Μπορεί να είναι σε ένα μικρό νησί, σε ένα δυσπρόσιτο ηπειρωτικό μέρος τρίτης λυκείου, για να μην χάνουν τα παιδιά τη δυνατότητα να κάνουν το μάθημα της ειδικότητάς τους, όπως επίσης να μπορούμε να προβλέπουμε όχι μόνο την επόμενη χρονιά αλλά και σε βάθος 5ετίας ποιες είναι οι ανάγκες και να πηγαίνουμε ανάλογα με αυτό στο υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών να το κάνουμε.

Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια εύκολη άσκηση και αυτό μπορώ πραγματικά να σας το στοιχειοθετήσουν, διότι και οι νέοι τύποι σχολείων και επαναλαμβάνω ότι δημιουργούν πολλαπλές ανάγκες και μάλιστα αλλάζουν και τη γεωγραφική διανομή και κατανομή των καθηγητών. Αλλά και το δημογραφικό θα μας φέρει προ πολύ σημαντικών αποφάσεων».

Ως προς το στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι διορίζονται σε μέρη μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους για να δημιουργηθούν δωμάτια για τους αναπληρωτές, με τη συνδρομή του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ υπάρχουν Δήμοι που δίνουν και σχετικό επίδομα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

Για τις εξετάσεις PISA, ανέφερε πως: «Για αρχή είχαμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια για να αυξήσουμε και το ποσοστό των παιδιών που συμμετέχουν στις εξετάσεις PISA. Να δώσουμε και κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να μάθουν σε ένα νέο τρόπο του να διδάσκουν. Άρα έγινε και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αλλά και μεγαλύτερο δείγμα. Και του χρόνου τον Σεπτέμβριο θα ξέρουμε και τις επιδόσεις μας στον πρόσφατο διαγωνισμό που έγινε. Οφείλω να πω ότι προσετέθη και εξοπλισμός σε αυτά τα σχολεία».

«Βάζουμε μικρά λιθαράκια για να βελτιώσουμε την εικόνα της Παιδείας, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», τόνισε η κ. Ζαχαράκη.