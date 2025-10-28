Η μεγάλη δοκιμασία της Fed με τα 6,6 τρισ. δολάρια και το κρίσιμο δίλημμα για τον τερματισμό της συρρίκνωσης του ισολογισμού

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εισέρχεται σε εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων, όχι για τα επιτόκια που μονοπωλούν τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά για το μέλλον της πολιτικής μείωσης του ισολογισμού της. Μετά από τρία χρόνια συστηματικής απορρόφησης ρευστότητας, το ύψος του ισολογισμού έχει υποχωρήσει από σχεδόν 9 τρισ. δολάρια σε περίπου 6,6 τρισ. δολάρια. Το ερώτημα πλέον είναι: φτάσαμε στο όριο ή μπορεί η Fed να συνεχίσει χωρίς να διαταράξει την οικονομική σταθερότητα;

Όλο και περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως η στιγμή της διακοπής βρίσκεται πιο κοντά από όσο προεξοφλούσαν οι αγορές πριν λίγες ημέρες.

Τι είναι η συρρίκνωση του ισολογισμού και γιατί έχει σημασία

Η Fed διογκώνει το ενεργητικό της όταν αγοράζει κρατικά ομόλογα και τίτλους με ενέχυρο στεγαστικά δάνεια για να στηρίξει την οικονομία σε περιόδους κρίσης. Έτσι:

Δημιουργεί αποθεματικά για τις τράπεζες

για τις τράπεζες Μειώνει τα επιτόκια δανεισμού

Στηρίζει την πίστωση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η αντίστροφη διαδικασία —το γνωστό quantitative tightening (QT)— περιορίζει τα αποθεματικά και σταδιακά αυξάνει το κόστος του χρήματος.

Η ισορροπία είναι λεπτή:

εάν τα αποθεματικά μειωθούν υπερβολικά, η Fed χάνει τον έλεγχο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, με πιθανές αναταράξεις σε στεγαστική πίστη, εμπορικά δάνεια και χρηματοδοτήσεις της πραγματικής οικονομίας.

Ο φόβος επανάληψης του 2019 και τα σημερινά δεδομένα

Το φάντασμα του Σεπτεμβρίου 2019 εξακολουθεί να πλανάται στο τραπεζικό σύστημα. Τότε, η Fed άφησε τα αποθεματικά να “στεγνώσουν” και τα overnight επιτόκια εκτινάχθηκαν αιφνιδιαστικά. Αναγκάστηκε σε επείγουσα επέμβαση, θολώνοντας την εικόνα αξιοπιστίας της.

Σήμερα, η δομή της ρευστότητας έχει αλλάξει:

Το safety buffer των money-market funds έχει σχεδόν εξαϋλωθεί, από 2,2 τρισ. δολάρια στο μηδέν

έχει σχεδόν εξαϋλωθεί, από στο μηδέν Οι εκδόσεις αμερικανικού χρέους τραβούν σημαντική ρευστότητα από το τραπεζικό σύστημα

Τα overnight επιτόκια κινούνται στο πάνω όριο του στόχου της Fed (4%–4,25%)

Αυτό υποδηλώνει ότι πλέον κάθε δολάριο QT χτυπά “καρδιά” ρευστότητας των τραπεζών.

Το πολιτικό αποτύπωμα του ισολογισμού–τέρας

Η Fed ανησυχεί επίσης ότι ένας υπερδιογκωμένος ισολογισμός την εκθέτει πολιτικά:

Πληρώνει τόκους σε τράπεζες για τα αποθεματικά τους, κάτι που πολλοί παρουσιάζουν ως έμμεση «ενίσχυση» του τραπεζικού συστήματος

σε τράπεζες για τα αποθεματικά τους, κάτι που πολλοί παρουσιάζουν ως έμμεση «ενίσχυση» του τραπεζικού συστήματος Προκαλεί αντιδράσεις σε περιόδους δημοσιονομικής πίεσης

Δυσκολεύει την επιστροφή σε «κανονική» νομισματική αρχιτεκτονική

Όμως μια πρόωρη διακοπή του QT μπορεί να εκληφθεί ως αποτυχία της στοχευμένης εξομάλυνσης.

Οι διαφωνίες στο εσωτερικό της Fed

Στο τραπέζι των συζητήσεων υπάρχουν δύο “σχολές σκέψης”:

1️⃣ Συνέχιση έως το τέλος του έτους

→ να ολοκληρωθεί το QT με πιο ασφαλή buffer αποθεματικών

→ να μειωθεί ο ισολογισμός ακόμα λίγο

2️⃣ Άμεσο “πάγωμα” του QT

→ να αποφευχθεί νέα κρίση χρηματοδότησης

→ να διατηρηθεί ομαλότητα στις αγορές και την πίστωση

Η δεύτερη άποψη ενισχύθηκε αισθητά μετά την άνοδο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και την αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματαγορές.

Οι επιπτώσεις στην οικονομία και στις αγορές

Η απόφαση που θα λάβει η Fed δεν αφορά μόνο τους τεχνικούς αναλυτές της αγοράς χρήματος. Μπορεί να επηρεάσει:

Τα επιτόκια στεγαστικών και εταιρικών δανείων

Την όρεξη των τραπεζών για χορηγήσεις

Τις αποτιμήσεις των μετοχών και των ομολόγων

Την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ικανότητα της Fed να ελέγχει τις συνθήκες χρηματοδότησης

Ένα λάθος timing θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη σύσφιγξη της πίστωσης, καίρια σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποφύγουν νέα επιβράδυνση.

Το τελικό στοίχημα αξιοπιστίας

Το QT δεν είναι απλώς τεχνικό εργαλείο – είναι τεστ αξιοπιστίας για τη Fed και προσωπικά για τον Τζερόμ Πάουελ. Στοχεύει σε έναν μικρότερο, πιο διαχειρίσιμο ισολογισμό χωρίς παράπλευρες απώλειες. Αλλά η γραμμή που χωρίζει τον έλεγχο από την αστάθεια γίνεται όλο και πιο λεπτή.

Στις επόμενες συνεδριάσεις, η Fed θα πρέπει να αποφασίσει:

Διατήρηση της σταθερότητας με κόστος πολιτικής πίεσης

ή

ή Περαιτέρω συρρίκνωση με κίνδυνο οικονομικών κραδασμών

Σε μια εποχή όπου κάθε κίνηση στις χρηματαγορές πολλαπλασιάζεται από την αβεβαιότητα, η κεντρική τράπεζα καλείται να μην ξαναπροσπεράσει την έξοδο.