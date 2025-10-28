Η-amazon-καταργεί-14.000-θέσεις-εργασίας-σε-όλο-τον-κόσμο

Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιό μέρος του κόσμου, αλλά αναφερόμενος σε μια «παγκόσμια μείωση».

«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.

«Αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, αλλά θα οδηγήσει σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων» στα γραφεία της Amazon, συνέχισε.

Τη Δευτέρα, δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφεραν πως ο αμερικανικός κολοσσός σχεδιάζει το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στα χρονικά της εταιρείας, καθώς επιδιώκει να μειώσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει τoν μεγάλο αριθμό προσλήψεων που έγιναν κατά την περίοδο της υψηλής ζήτησης στη διάρκεια της πανδημίας.

Tρεις πηγές ανέφεραν πως ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα επηρεαστούν μπορεί να ανέλθει ως και τις 30.000. Το συνολικό εργατικό δυναμικό της Amazon παγκοσμίως ανέρχεται σε 1,55 εκατ. εργαζομένους, ενώ η εταιρεία στα τέλη του 2022 είχε προχωρήσει στην περικοπή 27.000 θέσεων εργασίας.